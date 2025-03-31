修杰楷42歲身材不輸小鮮肉 自律健身只為「不想老了被照顧」

修杰楷演藝圈多元發展，近年跨足擔任戲劇製作人。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕剛過42歲生日的修杰楷，生日當天在新加坡宣傳新戲《小娘惹之翡翠山》，與一群小鮮肉演員同框，完全看不出已步入不惑之年。事實上，他長期運動保持演員狀態之外，也希望「老了不想被照顧」，因此對運動、飲食與作息極為自律，笑稱：「這是一種職業的自覺，也是長久的堅持。」

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修杰楷演藝圈多元發展，近年跨足擔任戲劇製作人。（TVBS提供）

修杰楷熱衷收藏手錶，人生第一只勞力士來自演戲存到的錢，他認為手錶是努力的見證，甚至將這只錶送給姪子，提醒他責任與承諾；他也表示未來女兒長大成人時，或許會送她一只手錶，讓她體會時間的珍貴與責任的重量。

修杰楷演藝圈多元發展，近年跨足擔任戲劇製作人。（TVBS提供）

這次主演《小娘惹之翡翠山》，是修杰楷成為人父後首度離家赴新加坡拍戲，角色內心充滿掙扎，拍攝環境更具挑戰，悶熱氣候加上無法開空調，讓他戲服剛穿好就滿頭大汗。近年他也開始涉足製作，直言：「從故事發想到成品，每個環節都參與其中，讓我充滿熱情。」

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