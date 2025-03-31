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娛樂 日韓

網友看金秀賢記者會 酸諷：男人就是喜歡蘿莉

金秀賢今召開記者會，說明這21天來被外界熱烈討論的事。（翻攝自YTN）金秀賢今召開記者會，說明這21天來被外界熱烈討論的事。（翻攝自YTN）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢神隱21天後，今（31）終於出面在律師陪同下召開記者會，雖然現場不開放媒體提問，但也說出許多與《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）爆料有所出入的事情，線上看直播的網友全都霧煞煞，討論區也是熱烈討論。

金秀賢鞠躬向所有社會大眾及相關涉及人事道歉。（翻攝自MBC）金秀賢鞠躬向所有社會大眾及相關涉及人事道歉。（翻攝自MBC）

金秀賢認了自己曾經和金賽綸交往一年，並提及自己為保護。30分鐘記者會結束後，更有人總結認為金秀賢的潛台詞是：金賽綸指是失去一條性命，但我的事業王國全都毀了啊！

相關新聞：金秀賢否認勾搭未成年金賽綸 淚訴：沒做過不能承認

當然也有看法不同的網友，除了不斷鼓勵金秀賢之外，還說「絕對會力挺到底」、「橫豎研的謊話被戳破了」、「真想知道之後橫豎研還會拿出什麼假造的東西」。

猛烈爆料金秀賢與金賽綸醜聞的《橫豎研究所》今天也前往記者會現場開直播。（翻攝自YouTube）猛烈爆料金秀賢與金賽綸醜聞的《橫豎研究所》今天也前往記者會現場開直播。（翻攝自YouTube）

其實《橫豎研》也到記者會現場想要衝進會場與金秀賢正面對決，但卻被現場工作人員趕出去。《橫豎研》眼見硬闖不成撂下狠話，表示今晚就要公布更多影片，絕對會讓他在今晚滅亡。

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