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娛樂 最新消息

沐妍為甩失言風波卸下應援團長 親揭「台鋼全力挽留」內幕

中職台鋼雄鷹MC沐妍（右）今與阿沁老婆雨絃一同出席代言活動。（FIF打歌舞台提供）中職台鋼雄鷹MC沐妍（右）今與阿沁老婆雨絃一同出席代言活動。（FIF打歌舞台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中職台鋼雄鷹MC（場邊主持人）沐妍今與阿沁老婆雨絃（原藝名：花花）一同出席代言活動，談到過去的失言爭議，她不禁紅了眼眶，坦言遭網友撻伐後內心產生陰影，後來是靠著刪社群才漸漸平復心情。

曾任樂天桃猿MC的沐妍曾因在球場上邀請陳晨威跳舞給已逝阿嬤而挨轟，上月她宣布加入台鋼雄鷹擔任新應援團長時，不免也引來罵聲。她今談到此事時紅了眼眶，坦言網友的謾罵確實造成了陰影，現在就是刪除罵聲慘烈的社群以平復心情，盡量眼不見為淨。

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沐妍現已卸下台鋼應援團長身分，她坦言當初因過去的事件，曾主動向台鋼表示想要離開，並一度認為自己不適合繼續待在隊上。然而球團並未立即回應她的辭意，而是認為她當時只是情緒上的抒發，因此並未貿然同意，後來也提出轉換職位的建議，讓她以MC的身分繼續留在台鋼。

沐妍認為自己對於這次轉變並不排斥，反而擔心粉絲的接受度。（FIF打歌舞台提供）沐妍認為自己對於這次轉變並不排斥，反而擔心粉絲的接受度。（FIF打歌舞台提供）

沐妍認為自己對於這次轉變並不排斥，影響不大，反而更擔心粉絲的接受度；而台鋼之所以積極挽留，她說是因為球團認為她在主持上有一定的專業度，一個人就能撐起全場氣氛。

除了啦啦隊與主持工作，沐妍的事業版圖相當廣闊，她不僅創立了自己的經紀公司，還積極投資不同副業，包括餐廳、髮廊及舞蹈教室，展現出強烈的事業心。

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