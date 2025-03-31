阿沁老婆雨絃曾因厭食瘦到27公斤 勇敢面對吸毒風波向女兒坦承過錯

阿沁老婆雨絃（中）今與中職台鋼雄鷹MC沐妍（右）一同出席代言活動。（FIF打歌舞台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕阿沁老婆雨絃（原藝名：花花）今與中職台鋼雄鷹MC沐妍一同出席代言活動，她去年曾捲入吸毒風波，事後低調修養，現已逐漸回歸公眾視野。談及改名原因，她坦言此事確實帶來一些影響，但更重要的是，改藝名本來就在她的規劃中，希望以全新面貌迎接未來。

雨絃過去曾飽受厭食症之苦。（翻攝自臉書）

聊到吸毒事件，除了心境上的調整，雨絃說自己身體狀況也有所好轉，本身就飽受厭食症所苦的她，體重曾驟降至27公斤，令外界相當擔憂，如今她透露已逐步恢復，體重回升至37公斤，樂觀表示：「現在心情不錯，也能面對大家了。」

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雨絃感謝老公阿沁的支持。（資料照，記者王文麟攝）

雨絃感謝老公阿沁的支持，形容對方是「很好的老公」，不僅鼓勵她勇敢走過低潮，現在還會幫忙分擔照顧小孩的責任，打趣地說：「以前他不太會做家事，現在已進化成『阿沁牌掃地機器人』，能力值有提升！」

至於兩個女兒，雨絃表示她們當時並沒有看到相關新聞報導，因此並未立即得知這件事。然而事隔一陣子後，她鼓起勇氣向孩子們坦承自己的過錯，選擇主動告知這段經歷，她深知作為媽媽，這樣的話題極為沉重且難以啟齒，「我告訴女兒們，人都會犯錯。」她希望透過這次經驗，讓孩子們理解錯誤並不可怕，關鍵在於是否能誠實面對、勇敢改變，並從中學習成長。

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