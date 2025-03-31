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娛樂 最新消息

百萬YouTuber嘟嘟人起內鬨？ 分開拍片Ian親曝內幕

百萬YouTuber嘟嘟人由前美國蘋果工程師Ian（左）和美國精算師Eric兩人共同創立。（翻攝自臉書）百萬YouTuber嘟嘟人由前美國蘋果工程師Ian（左）和美國精算師Eric兩人共同創立。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber嘟嘟人由前美國蘋果工程師Ian和美國精算師Eric兩人共同創立，頻道「The DoDo Men－嘟嘟人」以跳脫舒適圈為主旨，挑戰旅遊、不同職場等影片，擁有近136萬訂閱。兩人去年宣布頻道轉換型態，以「單飛不解散」方式分開拍片，日前Ian接受Peggy的Podcast節目訪問，談到兩人單飛內幕，坦言兩人對拍攝想法不同，還曾經動念想關閉頻道。

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Ian說：「拍片到第三年，Eric覺得我們速度太快，我的想法又衝太快，對他來說比較想過安穩的人生」，因此產生意見分歧，甚至因摩擦導致兩個月沒拍片，只能靠先前拍好的庫存撐下去。兩人歷經不少爭執過後，認為如果經營頻道不開心，當初為何要把高薪的工作辭去，坐下來好好溝通後，靠庫存撐了一段時間，也停止更新了一、兩週。「我們會租一個會議室，坐在那邊沉默2分鐘，大家也不知道講什麼，就會開始互相了解，雖然中間過程有典謨擦，但絕對是我們友誼最大的挑戰」Ian坦言，兩人在這段時間裡一度考慮過「要不要收掉頻道」，因為比起經營YouTube頻道，Ian和Eric更重視友誼，最後才建立共識，乾脆各退一步。

Ian（左）和Eric在經營頻道第三年的時候意見出現分歧。（翻攝自臉書）Ian（左）和Eric在經營頻道第三年的時候意見出現分歧。（翻攝自臉書）

Ian表示，他選擇讓頻道具備更多可能性，因為他認為頻道主旨就是「跳脫舒適圈」所以不願放棄初心；Eric則選擇用自己的步調、使用不同方式經營。過去一起管理團隊、一起戰鬥的朋友，為了讓友誼能夠長久維持，Eric選擇負責拍片，Ian不會過問內容，只要Eric開心就好。至於Ian就會處理其他的事情，他也表示：「我做的事情比較多，所以我們分的錢也會做調整，調到自己可以接受的程度。」

，頻道「The DoDo Men－嘟嘟人」以跳脫舒適圈為主旨，挑戰旅遊、不同職場等影片，擁有近136萬訂閱。兩人去年宣布頻道轉換型態，以「單飛不解散」方式分開拍片，日前Ian接受Peggy的Podcast節目訪問，談到兩人單飛內幕，坦言兩人對拍攝想法不同，還曾經動念想關閉頻道。

Ian接受採訪時說明兩人分開拍片，單飛不解散的內幕。（翻攝自臉書）Ian接受採訪時說明兩人分開拍片，單飛不解散的內幕。（翻攝自臉書）

Ian說：「拍片到第三年，Eric覺得我們速度太快，我的想法又衝太快，對他來說比較想過安穩的人生」，因此產生意見分歧，甚至因摩擦導致兩個月沒拍片，只能靠先前拍好的庫存撐下去。兩人歷經不少爭執過後，認為如果經營頻道不開心，當初為何要把高薪的工作辭去，坐下來好好溝通後，靠庫存撐了一段時間，也停止更新了一、兩週。「我們會租一個會議室，坐在那邊沉默2分鐘，大家也不知道講什麼，就會開始互相了解，雖然中間過程有典謨擦，但絕對是我們友誼最大的挑戰」Ian坦言，兩人在這段時間裡一度考慮過「要不要收掉頻道」，因為比起經營YouTube頻道，Ian和Eric更重視友誼，最後才建立共識，乾脆各退一步。

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Ian表示，他選擇讓頻道具備更多可能性，因為他認為頻道主旨就是「跳脫舒適圈」所以不願放棄初心；Eric則選擇用自己的步調、使用不同方式經營。過去一起管理團隊、一起戰鬥的朋友，為了讓友誼能夠長久維持，Eric選擇負責拍片，Ian不會過問內容，只要Eric開心就好。至於Ian就會處理其他的事情，他也表示：「我做的事情比較多，所以我們分的錢也會做調整，調到自己可以接受的程度。」

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