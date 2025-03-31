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蕭敬騰生日第一天哭慘了！慟失摯愛內心最大遺憾曝光

蕭敬騰加碼舉辦生日會寵粉。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰加碼舉辦生日會寵粉。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰前晚才在澳門開唱，寵粉的他在生日第一天，加碼舉辦了生日會，從演唱會中抽出限量歌迷同歡，有感而發地與大家訴說心裡話。

昨天生日會一開場，老蕭就表示想多跟台下歌迷聊聊，「演唱會後我天亮才睡，早上七點多才把感謝團隊的簡訊發完，特別感謝他們這幾天很辛苦，我們都在高壓的情緒上在工作，他們工作時間很壓縮跟緊繃，慶功宴結束就先回去休息，沒有每一個都謝到，就寫了一些話給他們。」

生日會過程中，老蕭親自抽選了幾位歌迷上台玩遊戲，開始前更表示自己是「遊戲王」，「玩遊戲，我是不讓的。」

老蕭表示，希望可以跟歌迷很接近，每年跟大家都能像朋友、餐聚一樣近距離，近到甚至可以看得到彼此臉上的紋路跟毛孔，度過對彼此來說都充滿意義的一天。

除了玩遊戲，老蕭也在活動前搜集了歌迷想對他說的話或想問的問題，其中一位歌迷在紙條上留下了自己的故事，表示當時自己的寵物要離開前，他第一個腦海中想到要傾訴的對象正是老蕭。

老蕭感性說：「一切都是緣分，當時的你需要陪伴，而我看到了。」回想到自己的第一愛貓灰灰，原來灰灰陪伴他10幾年、一起搬了7次家， 然而在灰灰將離世前，卻未能在最後一刻陪著牠，是他心中很大的遺憾。

蕭敬騰在生日會淚崩。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰在生日會淚崩。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

老蕭昨天忍不住在台上落淚，然而他最後仍鼓勵所有家裡有毛小孩的人，「我知道我會一直面臨到件事，但還是會繼續養新的小孩，因為牠們會變成天使回到身邊；也能讓其他毛小孩們有一個家，把愛延續。」

老蕭迎接37歲生日，他說：「發自內心的笑很珍貴，大家都有不同的生活上的困難，希望我們都能一起好。」現場有歌迷分享當遇到寵物離開時，第一個想傳訊息的人正是老蕭，讓他忍不住回憶起自己與第一隻貓分別的過往。

提到生日願望，老蕭也分享：「每個人都有自己的辛苦，我只希望大家一切都好。」也期待未來有更多機會能與歌迷相聚。

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