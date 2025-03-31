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黃明志公開旗下團隊！驚爆有綠茶婊和渣男

黃明志帶員工到泰國旅游。（亞洲通文創提供）黃明志帶員工到泰國旅游。（亞洲通文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕馬來西亞音樂鬼才黃明志再度驚喜出招，最新MV作品《Company Trip》不僅是一首專為公司員工量身打造的歌曲，更是一場充滿歡樂與挑戰的員工旅遊紀錄。透過這支MV，黃明志首度開箱「The Geebai Team」（擊敗人團隊）的幕後陣容，以一貫幽默的風格寫到公司裡頭臥虎藏龍，有聖母、綠茶婊、 摳門鬼、邊緣人、愛講是非的三八雞、愛大奶妹的渣男，他們正是助力黃明志YouTube 總流量突破百億點擊的關鍵推手。

身為公司老闆，黃明志不僅肩負每位員工的生計，更將「工作狂」與「金牛座」特質發揮到極致，連員工旅遊都變成創作靈感。他特別為團隊創作這首《Company Trip》，讓夥伴們展現難得的歌唱才華，也為這趟難忘的旅程留下珍貴紀錄。但此舉也引來「擊敗人團隊」的靠北老闆，直接靠北黃明志：「這太難！辦不到。」

黃明志舉辦員工旅游。（亞洲通文創提供）黃明志舉辦員工旅游。（亞洲通文創提供）

進錄音室前，黃明志坦言：「這次真的是史上最大挑戰，因為每個人都是第一次錄音，可能會錄超過24小時！」在錄製過程中，員工們的反應各異，有些興奮投入，有些則小心翼翼。而在錄音完成後，大家便正式啟程，展開泰國清邁的員工旅遊。

拍攝 MV 時，對嘴唱準成了最大挑戰，因為無人能即時確認拍攝畫面是否正確。每錄完一段，黃明志都會問：「有沒有唱錯？」這成了員工誠實大考驗的時刻，由於有些人沒背熟歌詞，導致頻頻NG，不僅拖慢進度，也引發眾怒。最後，團隊公認的「老鼠屎員工」成為大家的箭靶。

黃明志帶員工到泰國旅游。（亞洲通文創提供）黃明志帶員工到泰國旅游。（亞洲通文創提供）

晚上的慶功 Party 也成了 MV 重要場景，員工們在歡樂的氛圍中開懷暢飲、放聲高歌，所有珍貴片段都被完整收錄。黃明志表示：「這趟六天五夜的 GB 團隊員工旅遊真的不簡單，感謝各個單位的贊助，讓「GB 團隊」能夠在泰國北部玩很大，這首《Company Trip》不只是獻給當下的員工，更是一份珍貴的回憶。即使有天同事們離開公司，希望大家聽到這首歌時，還能想起我們一起努力打拚的日子！」

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