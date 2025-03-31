晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢開記者會不給問 2韓星也曾用這招

金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半舉行記者會。（翻攝自金秀賢IG）金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半舉行記者會。（翻攝自金秀賢IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半舉行記者會，金秀賢本人將出席發表聲明，韓媒報導，金秀賢在律師陪同下出席記者會，但只發表聲明不給提問，引來已故韓星雪莉胞兄再開嗆，而金秀賢不給問的記者會，這招有2位韓星也曾用過。

2016年8月鄭俊英被前女友指控用手機偷拍性愛影片，隔月該事件曝光，他舉辦記者會發表聲明。（翻攝自韓網）2016年8月鄭俊英被前女友指控用手機偷拍性愛影片，隔月該事件曝光，他舉辦記者會發表聲明。（翻攝自韓網）

已故韓星雪莉胞兄今天一早再度發文對金秀賢召開「不開放媒體提問」記者會表達強烈不滿，他怒嗆：「叫10位記者來卻不開放提問，這也叫記者會？那我也來當藝人，其他的不好說，記者會我肯定比你強。」

朴有天在Burning Sun事件被爆染毒，為此他特別開記者會澄清。（翻攝自韓網）朴有天在Burning Sun事件被爆染毒，為此他特別開記者會澄清。（翻攝自韓網）

其實除了金秀賢，韓星鄭俊英、朴有天也曾舉行沒有問答記者會，2016年8月鄭俊英被前女友指控用手機偷拍性愛影片，隔月該事件曝光，他舉辦記者會發表聲明，並以檢方正在調查中，在記者會上沒有回答提問。

而朴有天則在Burning Sun事件被爆染毒，為此他開記者會堅稱「絕沒吸毒」，當時也未接受媒體提問。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中