金秀賢開記者會不給問 2韓星也曾用這招

金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半舉行記者會。（翻攝自金秀賢IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半舉行記者會，金秀賢本人將出席發表聲明，韓媒報導，金秀賢在律師陪同下出席記者會，但只發表聲明不給提問，引來已故韓星雪莉胞兄再開嗆，而金秀賢不給問的記者會，這招有2位韓星也曾用過。

2016年8月鄭俊英被前女友指控用手機偷拍性愛影片，隔月該事件曝光，他舉辦記者會發表聲明。（翻攝自韓網）

已故韓星雪莉胞兄今天一早再度發文對金秀賢召開「不開放媒體提問」記者會表達強烈不滿，他怒嗆：「叫10位記者來卻不開放提問，這也叫記者會？那我也來當藝人，其他的不好說，記者會我肯定比你強。」

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朴有天在Burning Sun事件被爆染毒，為此他特別開記者會澄清。（翻攝自韓網）

其實除了金秀賢，韓星鄭俊英、朴有天也曾舉行沒有問答記者會，2016年8月鄭俊英被前女友指控用手機偷拍性愛影片，隔月該事件曝光，他舉辦記者會發表聲明，並以檢方正在調查中，在記者會上沒有回答提問。

而朴有天則在Burning Sun事件被爆染毒，為此他開記者會堅稱「絕沒吸毒」，當時也未接受媒體提問。

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