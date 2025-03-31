金秀賢今記者會不給問！雪莉哥哥開嗆 金賽綸5手機4電腦恐曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢在爭議延燒21天後，今天（31日）台灣時間下午3點半終於要露面，不過記者會不開放媒體提問，引來雪莉哥哥的不滿，怒嗆「記者會能做得比你好」。

「橫豎研究所」自3月10日起幾乎天天轟炸金秀賢，先是爆出他與未成年的金賽綸交往，且在一起長達6年，金秀賢所屬的Gold Medalist數度否認交往，之後改口稱交往1年，且當時金賽綸已經成年。這件事還沒完，「橫豎」又爆料金秀賢劈腿，還有特殊性癖好，各種傳言不停。

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已故韓星雪莉的哥哥在3月28日正式加入戰局，指名道姓要金秀賢及表哥Gold Medalist的共同創辦人李沙朗踹共，原因是傳言指當年雪莉與金秀賢一同拍攝電影《Real》時，不但臨時換導演變成李沙朗，後來還疑似在不用替身的情況下，要雪莉下海拍裸戲，導致雪莉必須接受精神治療。

金秀賢今天將舉行記者會，圖為《淚之女王》劇照。（Netflix提供）

金秀賢方昨天宣布，他本人將在律師陪同下在首爾舉行記者會，不過不開放記者提問，僅會發表聲明。對此，雪莉哥哥表示不解，認為把數十位記者叫到現場，結果不開放提問環節，「這是哪門子記者會？也讓我當明星吧，別的不說，記者會一定做得比你好。」

在金秀賢方宣布舉行記者會之前，「橫豎研究所」聲稱金賽綸家屬找到5台手機、4台電腦，放話要看金秀賢表現，接下來三方將如何展開攻防，將是媒體焦點。

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