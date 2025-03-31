大罷免，大成宮！ 陳慕義雲林拔釘助講被推爆

陳慕義昨出席公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」在北港鎮義民路舉辦「反共護台 雲林同行」大型宣講會。（翻攝自陳慕義臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕罷免雲林縣國民黨籍立委丁學忠第二階連署破萬，公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」30日在北港鎮義民路舉辦「反共護台 雲林同行」大型宣講會，邀請立委劉建國、王義川、金馬獎最佳男配角陳慕義、總統府資政沈國榮、李茂盛等到場宣講，鼓勵更多雲林鄉親團結，勇於參與罷免行動。

陳慕義結束活動後在臉書發文表示，2025掀起的大罷免時代，讓台灣紮紮實實的上了一堂民主課，他說：「原來要能夠去投一張票，竟然是這麼的困難，首先，要經過耐力的考驗、意志的挑戰，再來要經過幾百、幾千、幾萬人，兩個階段一絲都疏忽不得的連署，期間更要面對誤解 、刁難、抹黑、漫罵、衝突、抗爭、貶損，甚至自己和家人工作權及生命的威脅，最後你還必須活著去投票。」

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公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」宣講活動，吸引近千民眾。（記者李文德攝）

如今，陳慕義終於明白：「原來民主自由不是天上掉下來的，不是免費吃免驚的，而我們卻在選舉時如此地掉以輕心，如此地理所當然，眼睛不看心也不想，咚！就投了票了。」儘管如此，陳慕義仍高喊一聲「天佑台灣」，「不容任何誰在這塊土地上肆虐，更不容通敵賣國。」

有粉絲在陳慕義發文底下感動留言：「你專程前來為我們打氣加油！在這寒風細雨的天氣裡，您的親切讓我們感到幸福與窩心！期待能有機會再次與您碰面，謝謝。」

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昨天這場活動有近千人參與，民眾高舉「大罷免，大成宮」、「人民作主、罷成功」旗幟，頭戴「罷免不適任立委，拔釘工人」頭飾，氣氛火熱；李茂盛、沈國榮、劉建國、王義川、陳慕義、政治評論員許維智、媒體人廖筱君、中台灣教授協會理事長楊聰榮等輪番上台宣講。

罷團發言人露西歸指出，二階連署安全門檻為三萬五千份，尚需民眾協助，縣內現有近廿個連署點，外縣市超過十處友善連署站，四月三日、四日將在麥寮光大寮聚寶宮附近、生命紀念館設點，呼籲雲林人不要畏懼強權，一起連署罷免。

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