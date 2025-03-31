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娛樂 最新消息

影星李察張伯倫過世 曾演出《刺鳥》享壽90歲

李察張伯倫曾演出《刺鳥》、《豪情三劍客》等經典電影。（翻攝自網路）李察張伯倫曾演出《刺鳥》、《豪情三劍客》等經典電影。（翻攝自網路）

〔記者林南谷／綜合報導〕曾演出《刺鳥》、《豪情三劍客》等經典電影的美國影星李察張伯倫（Richard Chamberlain）因中風併發症不幸在29日過世，享壽90歲。

李察張伯倫現年90歲，原本生日就在今（31）日，因仍敵不過病魔在29日病逝，對於他的死訊，好友、演員大衛亞瓦西（David Havasi）在社群媒體X上難過說：「他是原版幕府將軍，是原版傑森包恩（Jason Bourne，神鬼認證系列電影主人翁），是一世代人心中的典型萬人迷。」

據報導，李察張伯倫不僅曾參演熱門影集，也演過音樂劇還一度出唱片，亦曾演出經典舞台劇角色，過往主演基德爾醫生（Dr. Kildare）、1980年版幕府將軍（Shogun）等影集，並曾參演刺鳥（The Thorn Birds）、1973年版豪情三劍客（The Three Musketeers）及1988年版神鬼認證（The Bourne Identity）等電影。

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