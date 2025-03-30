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蕭敬騰澳門飆江蕙《無言花》！婉拒演唱方大同的歌 悲傷原因曝光

「老蕭」蕭敬騰昨晚在澳門舉辦演唱會。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）「老蕭」蕭敬騰昨晚在澳門舉辦演唱會。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨（29）晚在澳門舉辦演唱會，寵粉的他在演出尾聲開放歌迷點歌，除了選唱國寶級天后江蕙的金曲《無言花》、夯團告五人的《批星戴月的想你》，唯獨拒絕演唱方大同的歌曲。

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方大同的驟逝，至今仍讓老蕭非常不捨。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）方大同的驟逝，至今仍讓老蕭非常不捨。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

方大同的驟逝，至今仍讓老蕭非常不捨，當時難過發聲：「我親愛的兄弟，對我而言，在我生命中，你絕對是一個特別且美好的人。」

失去摯友的老蕭更感嘆：「失去你，我很難受，只能一直想著你已成了天使，我們會再見面，兄弟，辛苦了。」

老蕭婉拒演唱方大同的歌曲，認為自己還沒準備好。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）老蕭婉拒演唱方大同的歌曲，認為自己還沒準備好。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

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昨天老蕭在演唱會，婉拒演唱方大同的歌曲，因為他認為自己還是沒辦法唱，甚至現在還無法聽方大同的歌曲，希望未來等他準備好了，再好好唱歌給歌迷聽。

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