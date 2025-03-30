蕭敬騰寵妻無極限！夏天吹冷氣都戴圍巾 38歲生日大禮曝光

蕭敬騰忙完演唱會，開心切蛋糕慶生。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今過38歲生日，忙完澳門演唱會的他，與老婆大人甜蜜受訪，兩人坦言婚後都幸福肥變胖了，Summer笑認胖了3公斤，老蕭目前的體重也是人生巔峰。

蕭敬騰在澳門舉辦野生巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）



相隔3個月重啟巡演，老蕭招認最擔心會感冒，每天起床的第一件事就是檢查喉嚨狀態，他笑說平日睡覺都是戴著圍巾保護喉嚨，就連夏天老婆習慣吹冷氣，都甘願戴著圍巾，非常寵溺愛妻。

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老蕭歡喜迎接生日，挑了隻名錶當成生日禮物，Summer則是還沒有準備，她解釋：「我們兩個從來沒有在生日的時候刻意送東西，隨時都再送，不會挑生日或是情人節。」

蕭敬騰與愛妻Summer甜蜜切蛋糕。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

老蕭過去常說，乾脆天天都過情人節算了，透露老婆常常給他驚喜，會突然準備禮物。

Summer透露，之前到LV訂製了可以裝吉他的皮箱，花了兩年才收到卻發現老蕭遲遲沒有拿來使用，大概過了半年才知道，原來她訂錯了款式，老蕭根本沒有可以裝進那卡皮箱的吉他，另一半卻貼心道都沒有說，覺得擺在家裡當裝飾也很漂亮。

Summer透露，結婚至今已胖了3公斤，甜蜜表示：「他是喜歡我胖，可是就會知道我會有壓力，所以我就是盡量不上鏡頭。」透露婚後跟老蕭珍的接到許多實境節目的邀約，「我真的沒有膽量，人家的太太都是明星耶。」

老蕭忙完澳門巡演，鬆口對於台北大巨蛋充滿期待，「大蛋當然很迷人，我們努力一下。」Summer則表示，小巨蛋的檔期也一直都有在申請，期待緣分到了有機會能把「野生」巡演唱進台灣。

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