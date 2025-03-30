百萬YouTuber走出雙出軌 Ryu大方放閃小三女畫家

百萬YouTuber Ryu（左）和出軌的中國女畫家大方放閃。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTuber前夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，Ryu搭上中國女畫家；Yuma則與同為YouTuber的Tommy有染，兩人今年1月正式宣布離婚。離婚後的Ryu與女畫家更是公開，隨著女畫家在日本取得碩士學位，兩人又親又貼臉的拍了許多合照，今（30）日女畫家更甜蜜在社群撒糖。

女畫家在Threads上放閃，還嗆聲網友。（翻攝自Threads）

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女畫家在社群上發出8張Ryu的照片，裏頭表情不一，時而笑、時而嘟嘴，女畫家也配文：「你最可愛的樣子在我的相冊裡」。不過有網友跑到女畫家的貼文底下，酸諷：「他最可愛的樣子在yuma相冊裡」。

中國女畫家曬出8張Ryu的獨照，並稱「你最可愛的樣子在我的相冊裡」。（翻攝自Threads）

Ryu去年透過朋友介紹認識了正在日本讀書的中國女畫家，也開啟這段不倫之戀，隨著Ryu和Yuma離婚，女畫家也順利從碩士班畢業，更開心的秀出學位證書，並和Ryu大放閃光，面對網友嘲諷，女畫家也非常強悍的回擊：「你是活得多麼不幸，才會用這種方式找存在感？」

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