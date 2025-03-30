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娛樂 最新消息

金秀賢缺席高雄櫻花季！動力火車代打壓軸「給多就唱多」

動力火車顏志琳（左）、尤秋興在高雄櫻花季後台受訪。（記者廖俐惠攝）動力火車顏志琳（左）、尤秋興在高雄櫻花季後台受訪。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（30日）畫下句點，金秀賢因近日爭議纏身，沒能出席活動，改由動力火車代打壓軸演出。尤秋興認為難免會有燃眉之急，雙方討論來看如何讓活動更好，「給我多一點，我就多唱一點」。

動力火車昨天演出前受訪，分享擔任音樂季壓軸本來就壓力很大，畢竟前面演出的歌迷聽完可能就離場了，「後面不夠大牌就壓不住，越後面就越緊張！」很感謝留下來繼續欣賞他們表演的大家。

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上次代打炎亞綸於7-ELEVEN高雄啤酒節演出，這次是7-ELEVEN高雄櫻花季救火金秀賢，被問到是否有跟統一超商討要代言補償？動力火車笑說其實這種事情就是「互相」，大家難免有突如其來的困難，「如果來找我們，大家來合作、討論，看怎麼樣讓這個活動比較好、不要冷清，如果大家不來怎麼辦？就有錢出錢、有力出力。」

動力火車顏志琳（左）、尤秋興在高雄櫻花季後台受訪。（記者廖俐惠攝）動力火車顏志琳（左）、尤秋興在高雄櫻花季後台受訪。（記者廖俐惠攝）

動力火車行程滿檔，頭腦、身體都疲乏了，公司最近放他們一個禮拜的假，尤秋興回屏東充電，對於這次櫻花季的聲音、體力很有自信，休息很充足。被問到先前與老婆拚生子一事，尤秋興脫口「放棄了」，他解釋其實是「放輕鬆」，一切順其自然，夫妻倆與一狗一貓也很好。至於近況，尤秋興分享，自己買了一把手工新吉他，特別請老闆幫他保留，被問到多少錢？他笑說20萬以內，還被老婆唸了。

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