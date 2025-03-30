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血肉果汁機演出爆意外！主唱病情牙起來「被靜音」

血肉果汁機主唱GIGO（中）感冒聲音沙啞，意外造就大港限定演出。（出日音樂提供）血肉果汁機主唱GIGO（中）感冒聲音沙啞，意外造就大港限定演出。（出日音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕迎接第16屆大港開唱第二天，每次都殺翻全場雙耳的金曲樂團血肉果汁機，主唱GIGO因為感冒引起聲帶發炎無法開金嗓歌場，只好請在場歌迷「幫唱」，意外變成「血肉萬人戶外KTV」，成為本屆大港一項另類亮點。

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GIGO透露禮拜四症狀「牙起來」，原先錄音也因此延後，目前盡量早睡噤聲，不打算打針緊急醫治，他表示：「留得青山在，不怕沒柴燒，偶爾放掉一次對觀眾也是美好回憶，可以聽到每首歌的riff、細節。」

血肉果汁機連續11次站上大港舞台。（出日音樂提供）血肉果汁機連續11次站上大港舞台。（出日音樂提供）

阿霖也不擔心演出受到影響，「我們表演不是只有血肉，台下也跟著我們一起。」GIGO表示血肉魅力之處在於群眾互動，這回聲音狀況不理想，相信歌迷會幫忙補齊。

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血肉果汁機上一張專輯《GOLDEN 太子 BRO GOLDEN TAIZI BRO》推出已是4年前，問及新專輯進度，血肉表示目前已經到4、50％，「上一張非常漂亮，希望下一張可以超越，我們在實驗討論碰撞，一直嘗試新東西，好酒沉甕底，今年陸續會發單曲，都是以往大家沒聽過的血肉。」

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