不只粿粿！王子撩人妻簡廷芮「我以為妳喜歡我」 全網酸爆：到處放火

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心控訴妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名外遇對象正是「王子」邱勝翊，直言看見明確出軌證據；面對指控，王子雖道歉坦承「超過朋友界線」，但風波仍未因此止息，過去他在IG對人妻簡廷芮公開表示，「我以為妳喜歡我」，種種跡象被懷疑不只是撩粿粿，還對人妻情有獨鍾、頻頻放電，踰矩行徑遭憤怒的網友們群起撻伐。

王子（左起）不僅遭控不倫粿粿，甚至又被挖出公開撩簡廷芮。（翻攝自IG）

有網友挖出簡廷芮曾在IG發文的截圖，當時她寫下「喜歡海」後，王子隨即在留言區公開表示：「我以為喜歡我。」而她則幽默以「只可能喜歡你…後面的海。」做出回應。如今，王子與簡廷芮的這段互動被翻出檢討，網友們則紛紛砲火猛烈怒批：「誰會在人妻下面留言這種話？」

王子曾在IG對人妻簡廷芮公開調情。（翻攝自IG）

不僅如此，該名網友也質疑王子是否對人妻情有獨鍾，「簡也是美國行的人妻，有兩個小孩，老公沒跟去，有時候還貼得比粿粿還近，回國後王子還在IG下面撩，這樣正常嗎？」對此，許多人看不下去狂酸：「海王子出現了」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「四處點火，能吃就吃」、「很會撩、很會釣、很會玩！」事件延燒不斷，王子再成眾矢之的。

