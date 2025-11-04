自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。

范姜彥豐上月29日拍攝影片指控粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻宣告破裂；不過，粿粿3日後公開一部長達17分鐘的影片，落淚表示2人常因金錢觀與育兒觀意見分歧爭吵，認為婚姻早有裂痕，雙方各執一詞也各有擁護者。不過，網紅陳沂對此則表示，沒想到粿粿的聲明真的吸引到一些同情票

然而，就有網友在Threads上提出質疑「欸欸，你當事人這樣叫小蝦米對抗大鯨魚？是不是證明你當事人吃軟飯？」對此，范姜彥豐委任律師蔡鈞如則火力全開反擊，「我當事人就沒有經紀公司，什麼叫吃軟飯？照你邏輯家庭主婦離婚都要淨身出戶（何況我們當事人有收入），我們也沒時間找什麼水軍。」

蔡鈞如強調，范姜彥豐並非靠炒作或操作，直言「你心臟就算很強我也不會受你委任，duck（大可）不必，我不會再回你了。」另名網友則發問道「范姜明明有律師，為什麼是徵信社去談？不能一起談嗎？」蔡鈞如也坦率說明，「因為那個時候我們事務所還沒受委任。」

