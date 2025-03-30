與廣末涼子爭「大港女神」？水果奶奶秀大紅裙笑：並列就好

水果奶奶笑說和廣末涼子並列大港女神。（出日音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕大港開唱音樂祭第二天登場，由趙自強扮演「水果奶奶」早前確定出席就引爆熱烈話題，被網友搶封「大港女神」，與廣末涼子齊名拚人氣，她今笑言不敢當，打趣表示，「跟廣末涼子並列就好，我也是紅裙子。」

社會持續討論1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，水果奶奶沈痛表示：「我聽到覺得這沒有第二種抉擇，任何意圖傷害小孩的事都應該被阻止，小朋友怎麼可以被傷害，這是0容忍的，不必水果奶奶說話，是所有人該制止的。」

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水果奶奶看到不少大手攜小手參加活動，透露昨天有大學生聽到主題曲就忍不住淚流，足見節目在大家心中的地位，「我自己也很感動，我們說了20多年的故事，我們要站台上唱主題歌，你說多可怕！多感動！時間是無法阻止的，但能一直陪伴在心裡。期待爸爸媽媽們分享一起看水果冰淇淋的感動，我想不只大學生噴淚，我都要。」

水果奶奶初登大港，與大小朋友相見歡。（出日音樂提供）

《水果冰淇淋》開播27年，水果奶奶依舊凍齡，她表示：「有些浪漫說法是身邊一直有小朋友笑聲，小朋友開心的眼光，所以很多兒童節目主持人都很凍齡，還有一點是營養很好，營養好比較不容易有皺紋。」而香蕉哥哥也是兒童圈凍齡代表，被問到會不會視為勁敵？水果奶奶笑說：「怎麼是敵？我們一起走過20多年，繼續投入一代又一代，我們是志同道合、並駕齊驅。」

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