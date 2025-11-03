自由電子報
娛樂 最新消息

謝侑芯死因成謎！ 經紀人怒批黃明志說法矛盾：我們盯上你了

黃明志身陷謝侑芯命案。（資料照）黃明志身陷謝侑芯命案。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志近日被警方指控涉嫌吸毒，驗出四種毒品反應陽性，更與台灣網紅謝侑芯的命案有所牽連。根據當地媒體報導，事發於10月22日，警方在吉隆坡一間五星級飯店外發現神情異常的黃明志，進入房間後，發現謝侑芯赤裸身亡於浴缸內。

警方初步表示，現場未見積水痕跡，懷疑死者在身亡後才被移入浴缸。黃明志供稱，當晚兩人原為拍攝影片而見面，過程中謝侑芯進浴室洗澡，久未出現，他進入查看時發現她已失去意識，立刻施以CPR搶救。

據《光明日報》報導，警方在現場搜出毒品與壯陽藥。黃明志坦承與謝侑芯共度一夜，目前案件已進入司法調查階段。

黃明志的經紀公司表示，他已全面配合警方調查，並呼籲外界「靜待官方報告」，未再回應更多細節。

不過，謝侑芯的經紀人Chris則對外發表聲明，強調黃明志的說法與警方通報內容「存在重大落差」，並指出馬來西亞警方提供的訊息「前後矛盾」，令家屬無法拼湊出完整真相。

Chris指出，謝侑芯生前從未有吸毒紀錄，並質疑：「那包毒品的來源是什麼？是否由黃明志提供？又是否曾誘導或強迫她服用？」他更公開呼籲黃明志「應正面回應所有疑問，做出清楚交代」。

聲明最後寫道：「我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。我們不會停止，直到真相大白。And to you, @namewee: You will give a clear account to these questions — there will be no room to evade. You’re in our sights now.（黃明志你要做出清楚交代─沒有迴避的餘地，我們盯上你了）」目前警方仍持續釐清死因與涉案責任。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

