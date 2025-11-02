自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「護理師女神」謝侑芯猝逝驚人內幕 黃明志在場涉毒被捕

「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。。（翻攝自IG）「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝，享年31歲。今傳出驚人發展，警方指出歌手黃明志也在現場，且從他身上搜出疑似毒品的藍色藥丸，引發外界譁然。

據馬來西亞《中國報》報導，警方於10月22日下午1時40分接獲通報，指一名台灣籍女子在吉隆坡某高級酒店客房內失去意識。警員趕抵現場後發現謝侑芯已無生命跡象，現場還有42歲的黃明志。警方在他身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，當場將他逮捕。兩天後，黃明志依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪嫌起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

謝侑芯馬國猝逝，現場驚見黃明志，遭搜出藍色藥丸當場逮捕。（翻攝自IG）謝侑芯馬國猝逝，現場驚見黃明志，遭搜出藍色藥丸當場逮捕。（翻攝自IG）

對於謝侑芯的突然離世，其好友兼經紀人Chris悲痛早前透露她是在馬來西亞進行拍攝時突發心臟病，「當下好像沒有急救的可能性」。他強調，謝侑芯平時相當健康，沒有任何病史，「家屬希望能確認死因，不想先亂推測或懷疑，目前按照健康問題暫列為心臟病發作。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中