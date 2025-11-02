「護理師女神」謝侑芯猝逝驚人內幕 黃明志在場涉毒被捕

「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝，享年31歲。今傳出驚人發展，警方指出歌手黃明志也在現場，且從他身上搜出疑似毒品的藍色藥丸，引發外界譁然。

據馬來西亞《中國報》報導，警方於10月22日下午1時40分接獲通報，指一名台灣籍女子在吉隆坡某高級酒店客房內失去意識。警員趕抵現場後發現謝侑芯已無生命跡象，現場還有42歲的黃明志。警方在他身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，當場將他逮捕。兩天後，黃明志依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪嫌起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

對於謝侑芯的突然離世，其好友兼經紀人Chris悲痛早前透露她是在馬來西亞進行拍攝時突發心臟病，「當下好像沒有急救的可能性」。他強調，謝侑芯平時相當健康，沒有任何病史，「家屬希望能確認死因，不想先亂推測或懷疑，目前按照健康問題暫列為心臟病發作。」

