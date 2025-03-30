黃子佼涉嫌兒少性犯罪！命理師呼籲檢調徹查「點菜行為」

黃子佼遭查出為偷拍論壇「創意私房」高級會員，持有2259部兒少性影像。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼遭查出為偷拍論壇「創意私房」高級會員，持有2259部兒少性影像，遭判8個月徒刑，併科罰金10萬元，且不予緩刑，檢方認刑期過輕，已上訴高等法院，高院26日下午開庭審理。命理師沈嶸長期關注社會議題，曾抨擊黃子佼毫無悔意，近日再發文批評卻遭網軍檢舉封鎖臉書，官網亦遭駭，疑為「黃子佼網軍」報復，她嚴肅表示：「邪不勝正，我將持續發聲，不向惡勢力低頭。」

命理師沈嶸去年9月即發文痛批黃子佼內心「毫無悔意」，怎料發文後遭到大量網軍檢舉。（沈嶸提供）

沈嶸去年9月即發文痛批黃子佼內心「毫無悔意」，至今年3月判決書出爐，根據判決書內容，黃子佼不僅在法庭上以「不知道」、「不清楚」為由狡辯，也未正式向受害者道歉，沈嶸隨即於臉書再度發文抨擊黃子佼的犯罪行為與不認罪的態度。

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怎料發文後的隔天，沈嶸的臉書隨即遭到大量網軍檢舉關閉，就連公司「沈嶸魔法命理學院」官網也遭到駭客攻擊，不難聯想這是「性犯罪黃子佼們」暗地攻擊，讓沈嶸忍不住怒批：「犯了錯不僅沒有好好反省、向受害者道歉，竟然還來弄我臉書！這個社會的黑暗力量實在太恐怖了。」

沈嶸不僅立即重開臉書，還註冊小紅書帳號，把通靈新聞AI影片化放到自己的「東區嶸姐」YouTube頻道。沈嶸堅定的表示：「邪不勝正，善的力量愈大，惡的力量就會愈小，我將會持續的發通靈新聞，來宣揚正能量，不論這些『網軍黃子佼們』背地惡搞我幾次，我也絕對不會向惡勢力低頭，堅持正能量到底。」

沈嶸向檢察官提出質疑，呼籲檢調一定要調查清楚「點菜行為」。（沈嶸提供）

沈嶸表示：「創意私房並不只是單純的看A片而已，這是一個龐大的『性犯罪產業鏈』，這些有錢有權的高級會員可以隨意點菜，選擇要看這些未成年受害者如何遭到性侵，這些受害者的年級、學校、社群帳號都被公開，一輩子都要活在被性侵的陰影之下。就算長大了，還要時時擔憂不堪的過往被翻出，簡直天理難容。」沈嶸坦言，這是每個有孩子的媽媽內心最深的恐懼，萬一自己的孩子遭到毒手，哪怕只要一次，那麼孩子的未來就等於全毀了。

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沈嶸向檢察官提出質疑：「請檢察官徹查黃子佼究竟只是單純購買兒少性影片，還是利用高級會員的身分向創意私房指定特定侵犯方式的兒少性影片？這是有必要釐清的一個關鍵。」更表示不論有沒有做，他向創意私房購買影片的行為仍是兒少性犯罪結構的「共犯」，是破壞社會安全網的幫兇。

最後沈嶸更是大力呼籲：「請檢調一定要調查清楚，黃子佼究竟有沒有『下單點菜』購買特定的兒少性犯罪影片？即使黃子佼部分認罪，他仍然沒有向受害者道歉，也沒有賠償受害者。8個月刑期對黃子佼而言還是太輕了！懇請法官務必重判嚴懲，以儆效尤。」

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