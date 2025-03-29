力挺公布創意私房高級會員身分 黃智賢：這樣的惡魔竟可運作10年以上

藝人黃子佼在色情網站「創意私房」購買2259部未成年人性影像，一審被判8個月有期徒刑。不過26日二審開庭時黃僅部分認罪，辯稱買這些影片只是為了「紓壓」。（資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼因手握大量「創意私房」未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，知名作家主持人吳淡如27日發聲希望公布完整的高級會員名單並起訴，許多藝人也紛紛發聲力挺。名嘴黃智賢也發文強調，不能放過創意私房的幕後老大跟集團，並指這樣的惡魔犯罪集團，竟然可以運作10年以上。

藝人黃子佼在色情網站「創意私房」購買2259部未成年人性影像，一審被判8個月有期徒刑。不過26日二審開庭時黃僅部分認罪，辯稱買這些影片只是為了「紓壓」。知名作家吳淡如27日氣憤喊話，希望公布80位高級會員名單並起訴，不少圈內星友、藝人也紛紛發聲力挺。

請繼續往下閱讀...

黃智賢在臉書也發文表示，100%支持吳淡如的提議，並指這些高級會員的犯罪行為，必須被追究、起訴、判刑。她也強調「不能放過創意私房的幕後老大跟集團。還有洗走的錢？」

黃智賢也質疑，「不覺得整個創意私房，詭異萬分嗎？這樣惡魔犯罪集團，竟然可以運作10年以上」。她也提到「很多人可以知道門道，加入會員，購買未成年性剝削影片。食髓知味，又上傳自己拍的，侵害未成年的影片，好升級成高級會員」。

黃智賢也提到，「整個社會，跟治安機關，一無所知。那麼，還有沒有別的創意私房？別的惡魔？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法