蔡亘晏剖腹產娃「像待宰羔羊」 黃河當「攝郎」紀錄狼狽樣

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演天才外科醫師，在宿舍不忘練習打外科結。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》，夏騰宏、黃河劇中為「爆花」蔡亘晏接生，拍攝時黃河的「攝影魂」燃起，舉起相機紀錄，讓躺在手術台上的爆花笑稱自己像待宰的羔羊，她不忘和黃河喊話：「如果照片洗出來，真的記錄到『蕭夫人』狼狽的模樣，我一定會收藏起來！」

《星空下的黑潮島嶼》真實還原1950年代的綠島。（客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。黃奇斌劇中與吳念軒有深刻的情感交流，他分享角色「陳學文」在雕刻神像的家庭中長大，透過雕刻讓自己感到舒適，「這點與我在音樂創作時的狀態很相似。學文壓抑但又能與身邊的人產生共鳴的個性，也讓我感同身受。」談及印象深刻的場景，他說：「有一幕是我跟吳念軒在新生宿舍裡望著月光，當下真的覺得已經被關在這裡太久了，很想一起離開這個地方。」

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黃河、夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》於極端環境下為吳念軒取子彈。（客家電視台提供）

除了真摯動人的友情外，在預告中可看到兩場高張力的手術戲，飾演婦產科醫生的夏騰宏分享：「印象很深的是取子彈的手術戲，因為這場戲在技術層面上極具挑戰，因為光源不足，導致手術操作變得困難。由於是近距離拍攝，動作必須極為精確，由於場景的關係，拍攝器材簡單，我們只能小心翼翼地進行，這場戲足足拍了六個小時。」

黃奇斌（右）、吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》於綠島宿舍談心、相互扶持。（客家電視台提供）

黃河飾演天才外科醫生，回憶起為吳念軒取子彈的戲，他說：「在拍攝夏騰宏畫面時，特殊道具的血漿不小心噴到他的臉上，醫生當下就喊說『對！就是這樣，有夠像的！』真的動脈破掉就是會把血噴得到處都是。」黃河也說：「希望在前面的集數就能夠呈現出醫生們各自的專業與個性，同時還要在日語跟客語之間交換，以及塑造出當時緊張的氣氛，其實是很困難且刺激的，剛好與角色當下的情緒氛圍相近，達到天時地利人和的拍攝情況，而且有醫生顧問與導演在旁邊確認每一個細節符合需求達到標準，讓我在拍攝時很安心。」

「爆花」蔡亘晏在《星空下的黑潮島嶼》面臨難產。（客家電視台提供）

夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》飾演婦產科醫生。（客家電視台提供）

夏騰宏劇中為「爆花」蔡亘晏剖腹接生，他說：「我們花了大量時間練習醫療器材的使用，包括拿刀的角度與切割手勢，力求真實感。此外，劇組準備了大量血漿與道具，使得整個畫面極為逼真，甚至讓我一度懷疑自己是真的在接生，而不是在拍戲！」蔡亘晏也分享了當下拍攝感受，她笑稱：「當我躺在手術台上，黃河與夏騰宏戴著白色口罩，居高臨下地看著我，當下真的覺得自己像待宰的羔羊！當我大聲喊叫時，他們仍然冷靜地扮演著各自的角色，感謝他們沒有嫌棄我的大嗓門。」

黃奇斌（右）在《星空下的黑潮島嶼》飾演「陳學文」，戲中與吳念軒情誼動人。（客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》3月30日起每週日晚間9點於在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，4月5日起每週六在台視播出。

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