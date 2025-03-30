大港開唱-閃靈隔空交火廣末涼子 Doris先拜碼頭

閃靈樂團意外與廣末涼子（中）拚場，Doris前一天已先和女神相見。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕以「人生的音樂祭」為主軸的大港開唱邁入第16屆，重返南霸天的閃靈昨碰上「大港女神」廣末涼子強勢登台，一柔一剛的音樂現場意外「隔空交火」，雙人嘻哈組合Creepy Nuts、台灣本土搖滾樂團傷心欲絕、拍謝少年接力炒熱現場，本屆大港還跨足體育圈，重磅邀請奧運國手唐嘉鴻、黃筱雯、甘家葳。

閃靈樂團意外與廣末涼子拚場，Doris（左二）前一天已先和女神相見。（日出音樂提供）

閃靈首日壓軸撞場廣末涼子，雙方上演精采台日大對決。廣末涼子穿上佈滿黑色蝴蝶結的大紅澎紗裝登場，甜美中帶點暗黑，無愧「20世紀末最後美少女」美稱，她帶來《認真戀愛5秒前》、《好喜歡》，還翻唱平井堅《POP STAR》，向台下高呼：「台灣的大家晚上好，我是廣末涼子 我真的超級期待，大家要盡情享受喔！」引爆全場尖叫。

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同時段演出的閃靈扼腕無緣聽到女神開金口，不過Doris透露前一天早已拜碼頭，「好興奮！她臉好小，聲音還是這麼青春甜美。」閃靈昨帶來新曲《百萬遍》，讓樂迷敲碗新專輯及巡演進度，對此林昶佐直言預告不了，他嘆從去年五月開始寫，中間經歷大改，現在對歌曲感受複雜度提高，「遠方有新專輯，目前不知道什麼時候。」

奧運拳擊選手黃筱雯、甘家葳與樂團孩子王同台演出，獻唱《阿飛的小蝴蝶》與《思念是一種病》，兩位運動員首登大港心臟超大顆，看到台下站滿熱情聽團仔尖叫吶喊，直呼心情跟著沸騰；原先受邀暢聊奧運歷程的唐嘉鴻，加碼演唱《愛你一萬年》，嘴甜告白老婆。Creepy Nuts以日饒炸翻舞台，DJ松永表示有機會想和台灣饒舌團體交流切磋，R-指定則享受漫步台灣街頭的感覺。

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