胡瓜哥哥來了！跨足兒童界帶動跳 竟慘遭幼稚園小朋友「無視」

胡瓜與幼稚園小朋友同樂。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到新北林口竹林山觀音寺，適逢兒童節，特別邀請葡萄姐姐與星星哥哥帶動唱〈卡加布列島〉，主持群也化身「哥哥姐姐」，與現場幼稚園小朋友同樂，讓錄影現場瞬間變得可愛滿分！胡瓜還驚喜發現，他的經典歌曲〈大雨大雨一直下〉竟被改編成兒童版，讓他笑稱自己正式「跨界」成為兒童界的「胡瓜哥哥」。

胡瓜驚喜發現他的經典歌曲〈大雨大雨一直下〉竟被改編成兒童版。（民視提供）

為了與小朋友互動，胡瓜特地設計「兒童誠實大考驗」，請小朋友站到圈圈或叉叉區域來回答問題。原本大家都踴躍作答，但當胡瓜問：「認識胡瓜叔叔嗎？」現場突然一陣安靜，小朋友們紛紛站到叉叉區。見狀，胡瓜不死心，親自訪問一位小朋友，對方天真地回答：「知道胡瓜叔叔！」下一秒卻指向前方的攝影師，全場瞬間笑翻！胡瓜再問第二位，沒想到對方依舊指向攝影師，讓他哭笑不得。

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胡瓜（中）與葡萄姐姐（前排左）、星星哥哥（前排右）一起帶動跳。（民視提供）

儘管如此，胡瓜仍準備了豐富的禮物給小朋友，節目組還設計「小朋友大頭貼」遊戲，挑戰者需將手中的大頭貼貼紙貼到指定區域的高牆上，貼得越高者獲勝，小朋友們玩得不亦樂乎，笑聲不斷，讓整場錄影充滿童趣與溫馨氛圍。

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