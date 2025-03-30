（影）愛妻流產！阿虎留陰影「不敢碰彼此」 淚崩：不是每人都能承受

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿虎」吳致任過去因模仿「王世堅跳河」一夕爆紅，也是《瘋神無雙》的固定班底，他的老婆去（2024）年傳出流產消息，讓夫妻倆陷入悲痛。他近日登上節目，罕見談及這段心路歷程，忍不住淚崩，所幸他們已經重拾感情，學會用愛和成長面對傷痕。



阿虎回憶愛妻流產的心路歷程忍不住落淚。（翻攝自YT）

阿虎日前登上節目《單身行不行》談及愛妻流產一事，透露喪女造成陰影，甚至一度不敢有親密接觸，「每次交作業時，都會想到那段痛苦經歷，興致全無。」如今兩人調整好心情，決定補上遺憾的蜜月，「希望用這份喜事來圓滿婚姻，現在很期待。」

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此外，阿虎指出，先前親友有送他們一些嬰兒用品，當時看見這些東西，心情還會受影響，不過在友人建議下，他將這些物品捐贈出去，「我們選擇祝福別人，自己也能重新期待下一次的希望。」

談及婚姻，阿虎認為自己「一夜變大人」，更有責任感，因此將過往幼稚的行為全都改掉。他也感謝妻子為他承擔債務，曾經問過對方：「妳值得嗎？」老婆則開玩笑說：「可能上輩子踢到你的骨灰罈。」直言自己感覺到對方還是快樂的，現在有回到熱戀的感覺。

阿虎跟老婆（翻攝自臉書）

阿虎也在節目中憶起陪老婆在婦產科的時光，甚至一度控制不住情緒，哽咽落淚，「她（老婆）以前從不幫我拍照，說拍得都很醜。但在婦產科住院期間，我們都很累，我就背對她睡在會客的沙發上，起床後我看到手機限動有老婆PO我睡覺背影的照片，我就問她原因，她就說因為她覺得很帥，我就覺得很感動，這是第一次，我聽她這樣講我再回想這段經歷，我真的覺得自己很帥，因為不是每個人都可以承受這一切。」

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