日劇男神指定來台灣！西垣匠遭誤認是草川拓彌

西垣匠分享台灣行的花絮。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星西垣匠因演出《歡迎光臨自助洗衣店》成為新一代BL男神，先前他來台灣拍攝寫真年曆，今天（30日）在日本舉行發售記者會，分享自己還以為被台灣人認出來，沒想到對方卻把他誤認為《洗衣店》的另一男主角草川拓彌，讓他印象深刻。

西垣匠品嘗台灣道地的茶。（翻攝自IG）

西垣匠發行「Sho Nishigaki Calendar 2025」的寫真年曆，日媒報導稱這是應他本人的要求，第一次造訪台灣，他希望透過這些照片，希望讓人產生「我們一起去了台灣」的感覺。回想起這次台灣行，西垣匠表示要離開台灣、去買伴手禮的途中，有一位當地人朝他走過來，西垣匠還以為自己在海外終於也有了知名度，沒想到卻問他：「你是演出《辣妹刺客》的拓彌嗎？」原來對方把他誤認為《歡迎光臨自助洗衣店》的另一男主角草川拓彌。

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西垣匠（左）、草川拓彌曾一起演出日劇《歡迎光臨自助洗衣店》。（friDay影音提供）

西垣匠當下立刻否認回應：「很遺憾，有點不一樣喔！」之後立刻向草川拓彌分享：「我在台灣被誤認是你了！」結果草川拓彌笑說：「你為什麼不乾脆跟對方說『我就是本人』呢？」西垣匠幽默稱自己也有「自尊心」。

不過先前西垣匠在IG放上台灣國旗，慘遭出征，引發爭議，如今他已將該篇貼文留言關閉。

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