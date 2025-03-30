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田馥甄今過42歲生日 突PO手抄心經

田馥甄為緬甸強震災情手抄心經祈福。（翻攝自IG）田馥甄為緬甸強震災情手抄心經祈福。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后「Hebe」田馥甄今（30）日歡度42歲生日，因緬甸發生8.2強震，連帶泰國、中國也受影響，連日來陸續傳出嚴重災情。

常被粉絲封為「喜碧師姐」的田馥甄，今天凌晨剛一過12點，隨即在IG限時動態曬出手抄心經寫下：「一起為強震傷亡眾生祈福人。」接著更許下：「願傷者平安康復、亡者往生善處、災區救援順利。」把生日願望留給受強震波及的災民。

有粉絲人在泰國感動表示：「看到這篇的第一個瞬間直接盈眶，拜託大家都要平安⋯田馥甄生日快樂，真的沒有愛錯人。」

緬甸軍政府更新災情傷亡數據，已知1644人罹難，近3500人受傷，139人失蹤。（法新社）緬甸軍政府更新災情傷亡數據，已知1644人罹難，近3500人受傷，139人失蹤。（法新社）

緬甸中部地區28日發生規模淺層強震，傷亡人數不斷攀升。緬甸軍政府29日說，目前已知1644人罹難，近3500人受傷。

《法新社》報導，緬甸軍政府的資訊團隊在聲明中指出，目前確認週五的大地震造成至少1644人死亡，3408人受傷，另外還有139人下落不明。這強震也波及緬甸鄰近國家，泰國災情也相當慘重。

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