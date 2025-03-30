說好的言論自由？ 閩南狼40萬帳號在中國被消失

進入二階罷免，中華保台反共復國黨程凱力（右）、「閩南狼」陳柏源（左）昨合體遊行大喊「大罷免」、「慧成宮」！（記者廖耀東攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「閩南狼」陳柏源與網紅八炯因拍攝一系列中國統戰內幕影片，累積逾2百萬粉絲追蹤，2人近來更積極投入大罷免行列，昨卻驚傳過去在中國經營多項娛樂事業與社群帳號被化為烏有，連累積40萬粉絲的「影音號」也確定被官方消失。

閩南狼昨在Threads透露：「剛剛打開『在中共』近40萬粉絲的平台，發現整個帳號已經被消失。」他並在發文下方截圖被官方回覆：「帳號已停止使用。」原因為「違反影音號營運規則」，被告知如有疑慮可附上本通知截圖、影音號名字、相關材料證明，並登入影音號綁定的微信進行帳號相關操作。

在閩南狼發文底下湧入大批網友留言「中國人還敢質問台灣『有沒有言論自由？』」、「您出手太重，打的阿共好痛！ 貨真價實的台獨打手」、「說好的言論自由呢？」、「中國國民黨，這裡有人需要你來捍衛言論自由啊」。

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