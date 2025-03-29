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江蕙快看！復出歌壇張學友知道了 南台灣飆唱《家後》反應曝光

張學友今晚清唱江蕙的台語金曲《家後》。（資料照、環球提供）張學友今晚清唱江蕙的台語金曲《家後》。（資料照、環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友相隔6年重返高雄巨蛋開唱，今晚舉辦第二場「60+」世界巡演，天王加碼清唱國寶級天后「二姐」江蕙的台語金曲《家後》，引爆現場萬名歌迷的尖叫。

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其實去年張學友在小巨蛋開唱時，江蕙就送上了花籃致意，並談到：「我的麥封了，你有多的借我一支嗎？」祝福歌神演唱會順利，甚至表示要跟張學友借麥克風，署名為「想再跟你合唱《家後》的江蕙」。

江蕙（右）當年舉辦封麥演唱會，張學友擔任嘉賓。（喜歡音樂提供）江蕙（右）當年舉辦封麥演唱會，張學友擔任嘉賓。（喜歡音樂提供）

今晚張學友在高雄巨蛋開唱，他談到：「之前二姐請我做嘉賓嘛，我答應她我要練的，等我練完之後，二姐就說要退休了，我就把《家後》還給她。」歌神接著笑說：「最近聽說二姐要復出了，所以呢，我又練了。」看來早已經知道天后復出歌壇的消息。

超級寵粉的張學友清唱了《家後》，讓人好奇他未來是否有機會，再次來台灣擔任江蕙北高巨蛋復出演唱會的嘉賓。

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