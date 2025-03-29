張學友暌違6年攻雄蛋自嘲身體變差了 哀怨吹不出口哨

張學友相隔6年再次登上高雄巨蛋舞台。（JDS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕闊別9個月，「歌神」張學友昨晚再度登「台」，一連3天在高雄開唱，這也是他第3度站上高雄巨蛋舞台，63歲的他坦承自己「中過了」，幽默自嘲，「上一次來到高雄應該是2019年了，中間的6年經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。」但依舊完成了「60+」世界巡演第223次的「一字馬」劈腿，全場歡呼聲不斷。

張學友感性表示自己雖然老了，但會努力唱下去。（JDS提供）

相隔6年再訪港都，一開場張學友站在高台上，全場屏氣凝神，聽他緩緩唱著《留住這時光》揭開序幕，隨即曲風一轉，熱唱《Ooh La La 》、《馬路英雄》、《情不禁》3首舞曲，火速燃起觀眾的亢奮情緒。

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連續12首歌後，張學友開口和觀眾打招呼，日前因身體狀況取消廣州站演出的他，透露自己唱《等你等到我心痛 》時，口哨還是吹不太出來，「我已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。我開始懷疑自己可能還沒完全好。」他特別感謝支持他的台灣朋友，「我會一直做下去的，希望大家不要嫌棄。我，老是老了，可是我還是很努力地去保持自己。我會加油的。」

和觀眾話完家常，張學友繼續演唱《日出時讓街燈安睡》及《又十年》；唱起《又十年》時，螢幕上放送的畫面是他從童年、青澀一路走到壯年，最後是滿布歲月洗禮的容顏，不少人感動落淚。

下半場的節目，一樣是快、慢歌交替，時而動感、時而感性，最後以他自己作曲的《過敏世界》劃下句點，進入大家最愛的「歌神下凡」、與觀眾說說唱唱的安可環節，又嗨了近半小時，才在搖滾版的《吻別》中依依不捨說再見。

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