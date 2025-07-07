晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台劇《與惡2》剛演過 土城姊妹花遇相同情節釀悲劇

張翰（左）在《我們與惡的距離2》因為家暴老婆朱芷瑩，被朱芷瑩申請保護令，不得接近小孩。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）張翰（左）在《我們與惡的距離2》因為家暴老婆朱芷瑩，被朱芷瑩申請保護令，不得接近小孩。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕甫播出大完結的台劇《我們與惡的距離2》，張翰飾演的「許幸國」因生意失敗，長期酗酒且對妻子朱芷瑩飾演的「簡佳凌」家暴，儘管簡佳凌也申請了保護令，卻無法阻止許幸國對她的騷擾，簡佳凌甚至被強行擄走並導致悲劇。原以為一切都是戲劇，沒想到今（7）新北市土城謝性男子當街持刀殺妻，與劇情簡直如出一轍。

死者謝妻先前才因謝姓男子家暴申請保護令，且於6月25日生效，沒想到保護令沒發揮效用反倒成為謝男心生怨恨源頭，更導致謝妻、小姨子2死悲劇。

于子育（左）與屈中恆在《與惡2》中表現精采。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）于子育（左）與屈中恆在《與惡2》中表現精采。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

在《與惡2》當中，許幸珠（于子育 飾）的丈夫游文誠（屈中恆 飾）大罵許幸國（張翰 飾），不懂妹妹幸珠對他的付出，而幸珠苦勸哥哥幸國去看醫生，停止酗酒，當個清醒的爸爸，以及許幸國因家暴，遭妻子家聲請保護令，而到律師事務所求助，希望可以讓他見小孩橋段，都占據了兩大頻道的最高收視。

《我們與惡的距離2》反映出許多現實生活無力之處。（翻攝自IG）《我們與惡的距離2》反映出許多現實生活無力之處。（翻攝自IG）

現實生活中出現與戲劇相似內容，更凸顯出政府部分是否能在家庭需要緊急保護的時候，提供快速且有效的協助，對受暴者來說，具備重要意義。另外，加害人「無視保護令」在劇中與現實皆上演，未來如何避免釀成更多悲劇，也是值得被關注的議題。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中