台劇《與惡2》剛演過 土城姊妹花遇相同情節釀悲劇

張翰（左）在《我們與惡的距離2》因為家暴老婆朱芷瑩，被朱芷瑩申請保護令，不得接近小孩。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕甫播出大完結的台劇《我們與惡的距離2》，張翰飾演的「許幸國」因生意失敗，長期酗酒且對妻子朱芷瑩飾演的「簡佳凌」家暴，儘管簡佳凌也申請了保護令，卻無法阻止許幸國對她的騷擾，簡佳凌甚至被強行擄走並導致悲劇。原以為一切都是戲劇，沒想到今（7）新北市土城謝性男子當街持刀殺妻，與劇情簡直如出一轍。

死者謝妻先前才因謝姓男子家暴申請保護令，且於6月25日生效，沒想到保護令沒發揮效用反倒成為謝男心生怨恨源頭，更導致謝妻、小姨子2死悲劇。

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于子育（左）與屈中恆在《與惡2》中表現精采。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

在《與惡2》當中，許幸珠（于子育 飾）的丈夫游文誠（屈中恆 飾）大罵許幸國（張翰 飾），不懂妹妹幸珠對他的付出，而幸珠苦勸哥哥幸國去看醫生，停止酗酒，當個清醒的爸爸，以及許幸國因家暴，遭妻子家聲請保護令，而到律師事務所求助，希望可以讓他見小孩橋段，都占據了兩大頻道的最高收視。

《我們與惡的距離2》反映出許多現實生活無力之處。（翻攝自IG）

現實生活中出現與戲劇相似內容，更凸顯出政府部分是否能在家庭需要緊急保護的時候，提供快速且有效的協助，對受暴者來說，具備重要意義。另外，加害人「無視保護令」在劇中與現實皆上演，未來如何避免釀成更多悲劇，也是值得被關注的議題。

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