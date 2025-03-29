叫李雅英來坐腿上？職籃副秘書長節目惹議 頻道緊急道歉
王志群YouTube頻道《5後時光》，影片言論遭受質疑。（資料照）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕TPBL台灣職籃大聯盟副秘書長王志群YouTube頻道《5後時光》，近日邀請球評左從凱、台啤永豐雲豹執行長張建偉一起對談，沒想到竟傳出有「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上（字幕註明為『坐在中間』）」言論，引起輿論撻伐，認為此言已涉性騷。對此，頻道緊急下架影片，並於社群發文致歉。
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YouTube頻道《5後時光》今（29日）撰文表示，近日發布的節目中，因錄影過程發表的言論涉及不當內容，造成民眾負面觀感，經事後審視影片認為確有不當，明顯缺乏尊重與應有的專業態度。「我們深知這樣的內容造成了許多觀眾與當事人的不適與不滿，對於影片內容引發負面觀感，本節目也在此致上誠摯歉意。」
YouTube頻道《5後時光》近日引發爭議。（翻攝自Threads）
《5後時光》發聲致歉。（翻攝自YouTube）
此外，為避免類似事件發生，《5後時光》提出2點防範措施。第一，「內容審查改善」，節目將重新檢討內容錄製與審查流程，加強對來賓與主持人之間的溝通，確保錄製過程中保持對每個人基本的尊重與禮貌；第二，「內部教育與訓練」，節目會對所有節目參與人員進行性別意識與職場尊重的教育訓練，強調對所有受訪者與受邀者的尊重與保護。
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