前民視氣質主播嫁元大馬家 今任務在身出席母親韓湘琴畫展開幕

香香（右起）、唐威、Brandon、韓湘琴、唐可珊、蜜蜜、唐志中、小咪、登登齊聚一堂，就為了韓湘琴畫展，全家總動員。（韓湘琴提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕78歲資深藝人韓湘琴今在台中舉行畫展開幕式，結褵53年的老公唐威和兒女唐志中、唐可珊到場支持，談到她畫作最愛的是牡丹，她感謝過去是民視主播、嫁給元大大公子馬維建的女兒唐可珊，指出女兒曾買她最愛的牡丹花給她，「牡丹花實在太美了，我看著牡丹從小小的花苞一天中迅速的變化，片刻不敢耽擱，我用各種方式希望表現出她花中之王的傾世之美。」

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韓湘琴提及牡丹相當興奮，她直呼：「牡丹可開到比臉大，更會出乎你預期的美麗鮮艶、燦爛無比、萬種風情。我用各種方式希望表現出她花中之王的傾世之美，我就把一張6呎大的紙畫一朶牡丹開始，然後2朶3朶，完全停不下來，跪著趴著一直畫，我如痴如狂、興奮不已，終於畫出屬於我想表現的風格。」

韓湘琴彩筆40年，畫牡丹最大的體悟是，「牡丹花的生命很短暫也就四五天，但耀眼光芒讓瞬間變成完美，而繁花落盡時一切歸於平淡，如同我們的人生，不負春光紹華，應該珍惜生命中每一個美好時刻」。

唐可珊（左）、唐志姊弟倆主持畫展開幕式，妙語如珠。（韓湘琴提供）

此外，唐可珊和唐志中今擔任畫展開幕式的主持人，姊弟兩人妙語如珠，默契十足，給予母親十足的安定力量。唐可珊說：「欣賞媽媽的作品，人生頓時美好起來，每一件都好美。」唐志中說：「我的媽媽一輩子都在創作，作品滿滿的愛和美善能量。」兩位13歲、11歲的孫女還在現場開直播，紀錄奶奶的畫展盛況。

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