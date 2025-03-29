唱到一半緋聞女友衝上台！ 徐哲緯演唱會暴哭

徐哲緯《打勾勾》MV當年3歲小童星登台。（徐哲緯經紀人提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐哲緯去年底發行第二張客語專輯《艷放60》，日前終於舉辦了專場演唱會，當晚氣氛熱烈，而最催淚的時刻，莫過於演唱《容顏》時回憶起已故的阿婆，不禁泣不成聲，台下觀眾也跟著潰堤，連POP Radio聯播網台長林書緯都被逼哭成「淚人兒」，還一邊拭淚一邊擔心：「完了，妝花掉上鏡怎麼辦？」

徐哲緯一連帶來新歌與經典共22首動聽歌曲，尤其在演唱個人經典歌曲《打勾勾》時，舞台上迎來一位「神秘嘉賓」，竟是當年出現在MV裡的3歲小童星，如今已經是台大碩士班學生，全場驚呼：「時間也過太快吧！」

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令人驚喜的是，當晚演唱《定定欸愛》時，全場觀眾不分族群，竟然能夠跟著大聲合唱，徐哲緯感動地說：「這真的很難得！很多不是客家人的朋友，也能一起唱客家歌，這就是音樂最美的力量。」

徐哲緯緋聞女友亦帆ciywas驚喜登場。（徐哲緯經紀人提供）

就在演唱會氣氛最高潮時，緋聞女友「ciywas」亦帆驚喜登場，手上還拿著一顆「招桃花」抱枕，笑說：「我們倆只是好閨密喔，大家別再誤會了！這是剛從睡夢中帶來的禮物，希望哲緯收下，甜甜入夢，桃花朵朵開！」這番話中一再置入自己的新專輯《mspi幻境遊樂園》歌曲，讓觀眾爆出笑聲。

亦帆ciywas、徐哲緯是閨密。（徐哲緯經紀人提供）

徐哲緯也在演唱會上分享《艷放60》每一首歌曲。這張專輯承載了他對客家文化的熱愛與獨特詮釋，他表示：「希望透過這張專輯，讓大家感受到客語的美與深情，把客家語推向更廣闊的聽眾群，讓大家愛上客語。」演唱會後，還有歌迷上前向徐哲緯預約下一場演唱會。

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