晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唱到一半緋聞女友衝上台！ 徐哲緯演唱會暴哭

徐哲緯《打勾勾》MV當年3歲小童星登台。（徐哲緯經紀人提供）徐哲緯《打勾勾》MV當年3歲小童星登台。（徐哲緯經紀人提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐哲緯去年底發行第二張客語專輯《艷放60》，日前終於舉辦了專場演唱會，當晚氣氛熱烈，而最催淚的時刻，莫過於演唱《容顏》時回憶起已故的阿婆，不禁泣不成聲，台下觀眾也跟著潰堤，連POP Radio聯播網台長林書緯都被逼哭成「淚人兒」，還一邊拭淚一邊擔心：「完了，妝花掉上鏡怎麼辦？」

徐哲緯一連帶來新歌與經典共22首動聽歌曲，尤其在演唱個人經典歌曲《打勾勾》時，舞台上迎來一位「神秘嘉賓」，竟是當年出現在MV裡的3歲小童星，如今已經是台大碩士班學生，全場驚呼：「時間也過太快吧！」

令人驚喜的是，當晚演唱《定定欸愛》時，全場觀眾不分族群，竟然能夠跟著大聲合唱，徐哲緯感動地說：「這真的很難得！很多不是客家人的朋友，也能一起唱客家歌，這就是音樂最美的力量。」

徐哲緯緋聞女友亦帆ciywas驚喜登場。（徐哲緯經紀人提供）徐哲緯緋聞女友亦帆ciywas驚喜登場。（徐哲緯經紀人提供）

就在演唱會氣氛最高潮時，緋聞女友「ciywas」亦帆驚喜登場，手上還拿著一顆「招桃花」抱枕，笑說：「我們倆只是好閨密喔，大家別再誤會了！這是剛從睡夢中帶來的禮物，希望哲緯收下，甜甜入夢，桃花朵朵開！」這番話中一再置入自己的新專輯《mspi幻境遊樂園》歌曲，讓觀眾爆出笑聲。

亦帆ciywas、徐哲緯是閨密。（徐哲緯經紀人提供）亦帆ciywas、徐哲緯是閨密。（徐哲緯經紀人提供）

徐哲緯也在演唱會上分享《艷放60》每一首歌曲。這張專輯承載了他對客家文化的熱愛與獨特詮釋，他表示：「希望透過這張專輯，讓大家感受到客語的美與深情，把客家語推向更廣闊的聽眾群，讓大家愛上客語。」演唱會後，還有歌迷上前向徐哲緯預約下一場演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中