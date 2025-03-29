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大港壓軸強碰廣末涼子！閃靈拜碼頭曝「女神真面目」

閃靈今在南霸天舞台壓軸演出。（日出音樂提供）閃靈今在南霸天舞台壓軸演出。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第16屆大港開唱今明兩天在高雄駁二藝術特區登場，閃靈樂團首日壓軸強碰女神廣末涼子，雙方將上演精采台日大對決。閃靈稍早受訪扼腕無緣聽到女神開金口，不過Doris透露昨天早已拜碼頭，「好興奮！看到她本人的時候，她臉好小喔！聲音還是這麼青春甜美。」

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閃靈近期推出新單曲《百萬遍》，不過問及新專輯進度，「Freedy」林昶佐直言：「預告不了。」他表示從去年五月開始寫，中間經歷大改，現在對歌曲感受複雜度提高，「一首四分鐘的歌，其實比我們以前滿多歌都還要短，比我們以前的歌還要短，但其實花的時間比我們以前還要多。」因此寫歌上就不安排Deadline，「遠方有新專輯，目前不知道什麼時候。」

閃靈近期推出新單曲《百萬遍》。（翻攝自IG）閃靈近期推出新單曲《百萬遍》。（翻攝自IG）

閃靈今年迎成團30週年，已成台灣重金屬樂團標誌性代表，被問到新生代樂團雨後春筍般冒出，有什麼想法？林昶佐表示，最初在進行音樂創作時，並未特別設定嚴肅的主題，如轉型正義或政治等議題。雖然在過程中會觸及宗教、廟宇文化或神話等元素，但那些素材更多是出於藝術性與神性本身的吸引，而非為了傳達特定的政治立場。

林昶佐指出閃靈創作時，最核心的出發點是怎麼樣才爽、怎麼樣才好聽，「我們本來就是聽這些音樂長大的，在廟宇文化裡成長、喜歡音樂、喜歡重金屬的人。」至於是否有機會重返政壇？林昶佐笑言現在努力當全職奶爸，因為平時承擔較多家務，反而無法花太多時間陪伴女兒，導致兩人之間的互動變得有些疏遠。他笑說現在女兒看到他會變得很兇，「我想要抱她一下，她都不讓我抱，但媽媽或阿姨要抱她都OK。」

林昶佐對女兒的小叛逆有些無奈，也希望花更多心思陪伴，「因為她總是會長大，有一天會離開家去上大學，那我現在就得花這十幾二十年慢慢陪伴她。」他透露自己都扮白臉，「她媽媽說不行的事，我常常會說可以啦。」不管是大考小考，只要女兒有努力，他都會送出小禮物當作鼓勵。孰料有一次女兒說溜嘴，「爸爸還欠我好多禮物。」Doris才知道林昶佐默默答應了不少獎勵。

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