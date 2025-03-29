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娛樂 最新消息

豬哥亮復活登台！大港神企劃「穢土轉生」唱響陳一郎經典

柯智豪、黑狼黃大旺、謝明諺、楊智博（中上）、林琬婷（中下）、游怡婷（下右三）、陳渝平（中上右一）、鄭皓羽（右二）、林喬（右一）。（日出音樂提供）柯智豪、黑狼黃大旺、謝明諺、楊智博（中上）、林琬婷（中下）、游怡婷（下右三）、陳渝平（中上右一）、鄭皓羽（右二）、林喬（右一）。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第16屆大港開唱音樂祭今（29）盛大登場，本屆「特別企劃」重現傳奇歌手陳一郎的精彩音樂人生，由閃靈樂團主唱Freddy擔任節目監製、金獎製作人柯智豪負責音樂總監，金曲新人洪佩瑜領銜A_Root同根生攜手合唱陳一郎招牌歌曲。對於這次企劃，柯智豪表示，任何經典都有可能消失在人眼前，「經典不是兩個字，而是不同記憶怎麼交流。」

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大港開唱以「再見陳一郎：相逢大港邊」作為節目主軸，以AI數位科技技術，把陳一郎的歌聲搬上舞台。洪佩瑜與A_Root同根生、謝明諺、黃大旺翻完復古，洪佩瑜一席藍色亮片裝華麗登台，受訪卻哀嚎大汗淋灕，衣服亮片都起霧；黃大旺則巧妙扮成豬哥亮，玩起謝新達復活迷因梗。

由左到右柯智豪、黑狼黃大旺、謝明諺、楊智博（中上）、林琬婷（中下）、游怡婷（下右三）、陳渝平（中上右一）、鄭皓羽（右二）、林喬（右一）。（日出音樂提供）由左到右柯智豪、黑狼黃大旺、謝明諺、楊智博（中上）、林琬婷（中下）、游怡婷（下右三）、陳渝平（中上右一）、鄭皓羽（右二）、林喬（右一）。（日出音樂提供）

今陳一郎歌曲響起，台下年輕人意外聽得如癡如醉，柯智豪直言成效跟想像差不多，他和Freddy看著台下滿滿年輕觀眾，還動念延續相關系列取名《火影忍者》通靈禁術「穢土轉生」，從高凌風、鳳飛飛到西洋麥克傑克森等歌壇經典，都可能成為取材對象。問及邀請洪佩瑜搭擋A_Root同根生的原因，柯智豪表示：「我覺得他們對台語的理解有一定的程度，對台灣符號的感受，可以很快有交集。」

洪佩瑜也提到對陳一郎不陌生，「我從小跟媽媽聽，我的耳朵裡有住陳一郎，腦袋裡是有歌詞的。」她也期待日後還能參與相關企劃，盼音樂永存在每個聽過的人心裡。楊智博則語出驚人透露爸爸曾跟陳一郎喝過酒，還稱陳一郎「人很憨厚可愛，只喝啤酒」，不過他笑言爸爸是警察，兩人如何認識就不便多說。

經典翻唱經常落人口實，陷入難以突破原唱窘境，柯智豪對此倒有不同看法，「我不認為冠上經典就永遠存在，它是有可能會消失，經典不是兩個字，而是不同記憶怎麼交流。」謝明諺也直言，草東唱出苦悶年輕人的心聲，而過去這個角色正是陳一郎。

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