作家H遭舊愛提告！陳珮甄火大控他「激烈威脅」：想讓我活不下去

作家H（左）先前與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄曾經舉辦婚禮。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕「作家H」陳鴻儀曾經與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄舉辦婚禮，不料後來兩人卻拋出分手震撼彈，更多次在網路展開攻防戰，今（29日） 陳珮甄宣布要向作家H提出加重誹謗刑事告訴，而目前作家H尚未做出回應。

陳珮甄提到，在完成蒐證後，她向地檢署提出加重誹謗刑事告訴，喝止前男友越來越激烈的騷擾與威脅。「對於作家H無限迴圈的情緒失控，我實在感到太疲倦了；尤其看到他月初公開發表『我現在一無所有我根本不在乎後果』、『我可以做任何讓她沒辦法繼續生活下去的事情』這種情緒勒索。」

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陳珮甄更說，先前拒絕復合，就是因為他的情緒問題。平時好好的，但只要她說錯話惹他不快，對方丕變的臉色，就能一秒讓她陷入恐懼，「前男友是真的想讓我活不下去。」

陳珮甄在文中表示，對於他的情緒化，我曾試著包容；當他的惡意擴大到散佈謠言，甚至波及她的工作夥伴，自己不能放任他亂潑情緒，必須站出來捍衛自己的名譽，「情緒不穩是他的課題，他應當自己面對，而不是心情不好、就將情緒暴力發洩在別人身上。」、「祝福我們都能不再委屈，養出為自己發聲的力量。」

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