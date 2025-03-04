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迪化街名門KOL開撕作家H 怒斥「非法吸金」憑空捏造

作家H（左）先前與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄曾經舉辦婚禮。（翻攝自臉書）作家H（左）先前與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄曾經舉辦婚禮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「作家H」陳鴻儀先前與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄曾經舉辦婚禮，後兩人拋出分手震撼彈，更多次在網路展開攻防戰，今（4）日陳珮甄在社群發文反駁作家H先前指控她在文策院當講師，卻私下接案，幫中小企業找金主投資，更從中抽利潤年賺200萬元。陳珮甄更找來網紅「巴毛律師」陳宇安以法律途徑為自己討回公道。

作家H指控舊愛陳珮甄無止盡說謊，並利用公務從中牟利。（翻攝自臉書）作家H指控舊愛陳珮甄無止盡說謊，並利用公務從中牟利。（翻攝自臉書）

陳珮甄透過律師事務所發出聲明，表示「該是我站出來，讓心懷惡念、蓄意誹謗抹黑的人，為他的暴行付出代價的時候了」陳珮甄明確指出「作家H（陳鴻儀）過去一年間，不斷藉由他身為公眾人物的話語權，在粉專發表誣衊我的文章，煽動粉絲以難聽的字眼羞辱我。我一直不願多做回應，希望這些紛擾能隨時間淡去」。無奈作家H卻變本加厲，指她吸金，讓她再也無法壓抑怒火。

迪化街名門KOL陳珮甄決定以法律途徑制止作家H的抹黑。（翻攝自臉書）迪化街名門KOL陳珮甄決定以法律途徑制止作家H的抹黑。（翻攝自臉書）

​陳珮甄指作家H誣陷她吸金，並在抹黑文當中標註她和與她有業務往來的法人，更痛斥：「報復我、破壞我商譽，意圖讓我失去客戶與收入」。現在陳珮甄不願姑息這樣的惡意，更認為自己保持沉默會讓心存惡念的人覺得他們可以可以隨便造謠、毀壞他人聲譽。

陳珮甄委託網紅巴毛律師處理此案。（翻攝自臉書）陳珮甄委託網紅巴毛律師處理此案。（翻攝自臉書）

​為了找回公理與正義，陳珮甄決定採取法律途徑解決，並委任巴毛律師處理。最後，陳珮甄更說：「如果妳或你曾被前任伴侶以任何形式報復傷害，請不要灰心喪氣；你不孤單。請持續努力，長出能回擊惡勢力的底氣」。

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