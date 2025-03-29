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娛樂 日韓

金秀賢公司恐不保？持續避談雪莉事件 《Real》執導成關鍵

金秀賢（左）、雪莉（中）、李沙朗（右）。（翻攝自IG/韓網）金秀賢（左）、雪莉（中）、李沙朗（右）。（翻攝自IG/韓網）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名韓星金秀賢醜聞纏身，近日爭議越滾越大，不僅未處理好與已故女星金賽綸的糾紛，現在又遭女星雪莉（崔真理）的哥哥指控他強迫妹妹拍裸戲，雪莉哥哥頻頻在IG發文要求金秀賢回應、道歉，卻只得到經紀公司的避而不談，僅表示：「目前還在確認中」，令他十分不滿。

據韓媒報導，經紀公司「Gold Medalist」至今都還在想辦法保住金秀賢，原因是此事件可能牽涉到金秀賢的哥哥李沙朗（李宰賢），他是公司的創辦人之一，還有傳出他是金秀賢的表哥或繼兄兩種說法，但目前都還未被證實。

除此之外，李沙朗所執導的電影《Real》，正是金秀賢與雪莉合作拍攝大尺度片段的那部，因此被不少人認為此事件和李沙朗有關，或許他就是雪莉事件的關鍵證據，要是日後被證實，「Gold Medalist」恐怕就會關門倒閉。

最後，雪莉在拍攝完電影《Real》後，就開始飽受憂鬱症之苦，不僅開始進行精神、心理上的治療，也隱約透露自己不想再拍攝電影。但當時，電影播出的成績不太理想，而這是李沙朗唯一執導過的作品，但他仍未受絲毫影響，這讓不少韓國網友懷疑，金秀賢是否真的有聯合李沙朗強迫雪莉做某些事，外界持續關注事情最新的動向。

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