金秀賢遭指逼雪莉拍裸戲！《Real》原導演突發文：非常痛苦

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢牆倒眾人推，金賽綸案還沒結束，已故韓星雪莉的家屬昨天（28日）正式加入戰局，要金秀賢及其表哥李沙朗（有一說是哥哥）說明電影《Real》的爭議。而臨時被撤換掉的《Real》導演李正燮，近日頻頻轉發批評金秀賢的推文，更直言《Real》是非常痛苦的時光。

李正燮分享雪莉生前傳給他的照片，卻越看越難過。（翻攝自X）

這起事件故事背景，當年電影《Real》原本是由李正燮執導，後來卻臨時換導演，變成金秀賢的表哥，也就是後來Gold Medalist的創辦人李沙朗。電影中，雪莉有大尺度的床戲，使得原本就承受不小輿論壓力的雪莉，狀況更加雪上加霜，雪莉哥哥昨天更質疑，原本劇本沒有裸露床戲，且有替身演員，為何非要雪莉親自上陣，希望金秀賢與李沙朗出面說明。

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當初在2017年爆料臨時換導演的網友，昨天（28日）在X上為原導演李正燮打抱不平，強調《Real》會落到今天的局面，與李正燮無關，更直指拍到一半，把導演臨時換成沒有拍過片的製片公司代表（李沙朗），絕對是製片公司的問題。李正燮特別轉發這篇發文，坦言這段時間非常痛苦。

在金秀賢、金賽綸案爆發隔天，李正燮特別將「屍體放水流」的貼文置頂，還轉發《Real》換導演的內幕文，直呼那段時間很痛苦。（翻攝自X）

李正燮自金賽綸案（3月10日，阿姨爆料金秀賢與金賽綸交往6年）爆發以後，這幾天同樣砲火連連，特別將一篇3月11日發文置頂寫著「不要報復加害人，因為不久後就會看到他的屍體被沖走」，接著在3月14日又表示應該先向死者道歉，「那也是人啊，你一點也沒變，變得更加狠毒，進化了呢。」

李正燮在金賽綸案爆發後兩天，突然在X上悼念雪莉。（翻攝自X）

他在3月12日回憶起雪莉，分享數張雪莉的照片，稱雪莉生前總會傳照片給他，炫耀自己有多漂亮，並要求他選擇哪一張照片最美，至今他還會聽到雪莉叫他選照片的聲音，「我會花很多時間，帶著悲傷的表情挑照片。」李正燮稱很多可愛的朋友都過世了，自己卻苟活了下來，「這是個低級的世界，讓人難以保持理智。」

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