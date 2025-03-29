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娛樂 電視

張振寰和兒失聯23年 送別父親嘆：這輩子辛苦了

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰有「一代大俠」之稱，14日過世，享壽65歲，離婚23年的前妻鮑正芳和兒子張熙宇今為他在台北市立殯儀館舉行告別式。鮑正芳和兒子受訪時坦言，已經23年沒和張振寰聯繫，全從朋友那邊聽聞對方消息，鮑正芳說前夫過世地很突然，讓人沒有心理準備，加上兩人已經離婚23年，「對我來講，他是熟悉的陌生人，我今天的立場就是來陪伴我的兒子，送他的爸爸最後一程。」

鮑正芳今沒穿喪服，以「孩子的媽」身分出席告別式，全程坐在台下第一排，態度相當平靜，公祭時則是她的經紀人上前致意，30歲的兒子張熙宇是定居上海的舞蹈老師，以135度向賓客鞠躬，看起來很誠懇，但他坦言7歲後就沒見過爸爸，因此聽聞爸爸離世很震驚，「震驚之餘就想著要怎麼來處理這件事，因為我在外地工作，第一個反應就先跟公司請假，請假之後盡快回台把事情處理。」

張振寰告別式；兒子張熙宇、前妻鮑正芳。（記者陳奕全攝）張振寰告別式；兒子張熙宇、前妻鮑正芳。（記者陳奕全攝）

他對爸爸的印象有些模糊，只能追溯到年紀很小時，爸爸曾在中國拍戲，問他有什麼話想對爸爸說，他想了想後幽幽表示：「這輩子辛苦了，一路好走。」

而鮑正芳在兒子尚未回台前，有情有義地出面打理張振寰後事，她感激許多貴人相助，除了經紀公司陪伴外，還有禮儀社、科技公司製作AI影片，讓前夫告別式圓滿完成。她也提到當年離婚時，對方身體很健康，但因為斷了聯繫，加上她也忙於工作，不知道他近年發生了哪些事，直到接到他過世消息，才知道對方狀況這麼差。

她接著指出前夫過世讓她體會到這社會依舊有真善美的存在，「因為因為這件事情（前夫過世）發生的很突然，在我沒有心理準備之下，而且我的立場來面對的話，也是有點不太恰當，所以我在那個當時也不知道應該怎麼做。」她感謝在自己正彷徨、無助的時候，身邊有很多人幫忙。

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