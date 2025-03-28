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吳婉君遭家暴又失去好友？ 昔日姐妹互相取消關注

吳婉君（左）、林萱瑜原本情同姐妹。（翻攝自臉書）吳婉君（左）、林萱瑜原本情同姐妹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君日前爆出深夜至警局報案，指控趙駿亞家暴，並申請保護令，兩人戀情曝光同時也宣告結束。日前又有網友發現吳婉君與「Junior」韓宜邦、林萱瑜夫婦在社群上互相取消關注，昔日姐妹情疑似破裂。

（左起）Junior、林萱瑜、吳婉君三人之間的友誼疑似變質。（翻攝自IG）（左起）Junior、林萱瑜、吳婉君三人之間的友誼疑似變質。（翻攝自IG）

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是不是與閨密林萱瑜鬧翻？吳婉君沒有回答，只在網路上留下：「當別人不需要你的時候，記得禮貌地退場。讓花變回花，樹變回樹，一切皆可重頭再來。不追問，是成年人最大的清醒。不打擾，是成年人最後的默契。沒有爭吵、沒有鬧翻，只有安靜地退場。」短短73字，似乎蘊藏許多難以說明的理由。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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