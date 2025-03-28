又指金秀賢？雪莉哥哥怒轟玩弄女人6年：換你痛苦了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星雪莉在2019年過世，她生前與金秀賢合作電影《Real》。最近雪莉的哥哥在金秀賢爭議纏身期間，數度在IG上發文意有所指，引發討論。今天（28日）再度發文寫著「妹妹離開6年了，你玩弄女人6年了，未來6年換你痛苦，別太快崩潰喔」，再度掀起熱議。

雪莉在2019年逝世，至今仍讓許多人想念。（達志影像）

雪莉哥哥一連好幾天發出全黑圖，先前在IG寫著「我對姓金的有很多話要說，但無法開口，反正他會從高處掉落，抓緊點吧」，被網友猜測是在指金秀賢之後，又澄清「我根本沒提秀賢這個名字，為什麼你們那麼急著過來，你們也因為無法查證事實快瘋了吧？」接著雪莉哥哥在昨天發文簡短寫著「施虐者」，雖然同樣未指名道姓，不過與「橫豎研究所」主播金世義這幾日不斷做出「綑綁」的動作，不謀而合。

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雪莉當年輕生令眾人遺憾，她生前在電影《Real》中大尺度的演出，讓雪莉承受巨大的輿論壓力。韓媒報導，因為當時電影《Real》臨時變更導演，換成金秀賢的表哥李沙朗，也就是後來Gold Medalist的共同創辦人。電影上映後，雪莉為戲全裸也讓她面臨更嚴峻的外界壓力，因此有人質疑是他刻意消費雪莉。

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