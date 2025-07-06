于子育深夜道歉！丁寧怒嗆酸民「誰不犯錯」共情被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕「琇琴」于子育昨（5日）登上台北電影獎頒獎典禮舞台獻唱，整段表演卻意外「翻車」遭觀眾批評音準飄忽、氣息不足，深夜為此道歉坦承「對，我沒唱好。」她更以「沒想到7/5沒有世界末日，反而是我自己的末日。」令人深感心疼，不僅粉絲們紛紛留言給予鼓勵、打氣，星友丁寧也挺身為她送暖認為「誰不犯錯，誰沒有閃神跌倒！」

丁寧（左）發聲力挺于子育。（資料照，記者陳奕全攝）

于子育今深夜在長文中還原受邀始末，劈頭就坦承失誤「對，我沒唱好。」她透露當時因為太興奮立刻答應演出，但隨著練唱過程愈來愈重視、愈想做到完美，卻引發焦慮、信心動搖，反而變成壓力。在嘗試多種唱法後，于子育最終決定以「娓娓道來」的方式詮釋歌曲，盼能感動現場及線上觀眾，不過當天表現未盡理想，對此她深深致歉直呼「對典禮現場和直播前的觀眾覺得抱歉！」

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「我對自己今晚的演出表現不好，沒有做到自己該有的水準與期待！非常難過。」于子育對典禮現場和直播前的觀眾覺得抱歉，也謙虛表示任何對她的批評、為她的抱屈都有看到，「無論今晚演出前有多緊張和焦慮，這樣差強人意的演出，我自己絕對也過不去。」 一席肺腑之言令粉絲大感不捨。

對此，丁寧也看不下去開轟酸民「誰不犯錯，誰沒有閃神跌倒，我們只是人，不是神，不需要抓住這個錯不放 。」她認為有記住這個錯就已經很好了，同時也不忘向于子育喊話「去喝一杯，醒來，一切重新開始。沒事的，真的，沒事。別人有事讓他們自己去忙就好。」不僅雪中送炭展現好情誼，共情表現更是被網友讚爆。

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