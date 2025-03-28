（影）《麻辣鮮師》萬老師 議場現超神技逗樂吳思瑤

曾經在《麻辣鮮師》飾演萬人美老師的郭昱晴，轉換賽道進立法院。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在校園劇《麻辣鮮師》當中飾演萬人美老師一角廣為人知的演員郭昱晴，現走上政治路，前進議會擔任立法委員。今（28）民進黨立院黨團發影片，展現郭昱晴一項不為人知的美技。

郭昱晴用牙齒咬斷透明膠帶，逗樂吳思瑤。（翻攝自Threads）

民進黨團不滿藍白立委日前突襲將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，今在議場內擺上巨大的「罷」字布條，趁著空檔民進黨51戰隊立委趁加強抵禦國民黨立委攻勢，用膠帶把地上大大的「罷」字貼牢、貼好，沒想到身上沒有利器可以割斷膠帶，郭昱晴立刻展現神技，用牙齒一咬，膠帶就這麼順利撕斷，親眼看見這一幕的吳思瑤在旁邊直呼：我快笑瘋了。

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郭昱晴用嘴巴咬斷膠帶實在炸裂，吳思瑤請她再表演一次。（翻攝自Threads）

先前郭昱晴的「神之轉筆」就讓很多人感覺超厲害，這次又發現郭昱晴可以用牙齒咬斷膠帶，黨團幹事吳思瑤職稱太厲害、簡直神技。從影片裡可以看見，郭昱晴努力用膠帶補強地上的「罷」字，之後便說「不要以為我只有轉筆神技」，然後把透明膠帶拉長放在嘴邊直接咬斷，郭昱晴更驕傲說：「我這是媽媽的技能」！

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