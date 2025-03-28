王思佳露面回二胎計畫 被問「比特犬開窗」幽默狠酸王大陸

王思佳鬆口二胎計畫。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王思佳今（28）日帶著兩隻愛犬Snow、Leo盛裝出席「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚大秀，王思佳與兩隻寶貝狗穿上同款高級訂製服走秀又美又可愛，被問及二胎計畫，王思佳直呼現在已經有兒子Leo了，一切隨緣。

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王思佳2016年與圈外人Joe結婚，2021年生下女兒小王美，談及三歲多的女兒，她直呼小王美超級可愛，至於外界關心她有沒有生第二胎打算，她則說現在已經領養Leo了，也等同於自己的兒子，「沒有一定要怎樣，養小孩是不容易的，也不知道自己有沒有心力，有好消息會分享。」

王思佳（左）與設計師周裕穎出席萌寵時裝週。（記者林欣穎攝）

愛狗的王思佳養了兩隻博美犬，分別是8歲的Snow與以及在《萌寵明星粗乃玩》中領養的10歲Leo，愛犬們都相當乖巧，被問及伙食費，她則提到像洗澡、剪毛，買鮮食與保健食品都要備兩份，但養狗本來就需要花費，自己不太在意這些，更自曝自己常會看狗狗影片看到哭，而當問到日前自行開車窗跳下車咬騎士的比特犬，她則愣了一下回道：「你說牠開車窗的問題嗎？王大陸會生氣哦！」機智反應引發現場爆笑。

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