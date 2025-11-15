自由電子報
娛樂 音樂

誤會大了！阿嬤氣問「妳嫁許富凱沒說」 曹雅雯崩潰還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲台語歌后」曹雅雯近日作客羅時豐YouTube頻道《大牛比較攬》，被現場同仁虧「許富凱是她老公」急忙否認，她自爆阿嬤曾誤會2人真的結婚，氣得打電話來質問，甚至有歌迷握著她的手祝福，「妳跟許富凱要好好的在一起」，讓她哭笑不得，也擔心造成許富凱困擾。

曹雅雯（右）與許富凱是粉絲們心目中的螢幕情侶。（資料照，時代創藝提供）曹雅雯（右）與許富凱是粉絲們心目中的螢幕情侶。（資料照，時代創藝提供）

曹雅雯提到，當年與許富凱合作《今生的願望》MV，其中多幕婚紗畫面逼真，讓阿嬤誤以為2人真的「牽手走入人生大事」，以為被蒙在鼓裡的阿嬤，甚至氣得自南化致電質問：「妳怎麼沒跟阿嬤說？」、「妳怎麼跟許富凱？許富凱人好嗎？我都不認識他！」她為此足足解釋了大半天才化解誤會。

曹雅雯（右）近日作客羅時豐YouTube頻道《大牛比較攬》。（翻攝自YouTube）曹雅雯（右）近日作客羅時豐YouTube頻道《大牛比較攬》。（翻攝自YouTube）

不僅如此，曹雅雯赴外地演出時，也遇過年紀較長的歌迷熱情握手叮嚀，「妳跟許富凱要好好的在一起，你們兩個很般配！」頓時讓她哭笑不得，只怕粉絲太入戲反而造成許富凱壓力。羅時豐也在節目補充表示，熱情的觀眾有時太投入角色，難免把螢幕情侶當真。

