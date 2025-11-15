自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）始源被逼退出SJ！大巨蛋堅定發聲：相信我，不會讓大家失望

SJ穿上動物裝，俏皮又可愛。（讀者提供）SJ穿上動物裝，俏皮又可愛。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR今天（15日）晚間10點結束在大巨蛋第二天的演出，始源對於最近的爭議也公開發聲，強調：「我想跟大家說大家再相信我一次，我不會讓大家失望。」獲得滿場3萬人的掌聲。

SJ始源喊話粉絲「相信我」。（讀者提供）SJ始源喊話粉絲「相信我」。（讀者提供）

始源近期捲入政治立場爭議，遭到國外網友抵制，要求他退出SJ，最近更被眼尖網友發現刪除IG、X等社群平台。今天大巨蛋開唱第二天，始源主動提及此事，表示：「最近對於我的事情有很多說法對吧，對於新的挑戰的變化，總是會經歷成長之痛，雖然就像大家一直相信我一樣，我想跟大家說大家再相信我一次，我不會讓大家失望。」他用中文說：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起OK？」粉絲也以掌聲回應。

隊長利特則表示：「我們職業是受到人們選擇的職業，我們沒辦法想玩就玩、想吃就吃、想睡就睡，但是經過成員們努力20年，我們會繼續努力成為大家選擇的人，你們不只是選擇了我們，你們還有承擔的義務，我們今天、昨天都有寫出新的歷史，台灣有個特別的氣在幫助我們，我成為第一個在金鐘獎上得到獎項的韓國藝人，所以客家電視台來了，温昇豪、江宏傑，還有金門高粱的相關人士們。」

「老天爺啊，雖然壽命減少一天，也請給我能量盡情發揮，我明天也會跟老天爺說，創造更好能量給我們，傳達給各位吧，大家會跟我們一起創造歷史吧，各位謝謝。」最後他們以拇指親親告別。

神童笑說體力調節失敗，告白粉絲：「我愛你們明天見。」厲旭則表示今天有很多感動的瞬間，「我們有各式的色彩，混合在一起又有不一樣的感覺的SJ，以後也會跟我們SJ在一起對吧！」東海稱收到很多感動，「我在舞台上比較少會激動落淚，但大家的愛讓我非常感動，大家準備那麼多應援活動，應該花費很多時間，真的謝謝大家，剛才唱《至少還有你》開了手機燈，我看到那個燈光，瞬間想到的是，我感覺到各位就是我們的光芒，所以以後我們也會尋找大家的光彩繼續前進，大家也要繼續發光。」講完感言，東海再度行大禮。

藝聲表示自己有點遺憾，「我們的時間竟然到現在要結束了，明天還有一天，我就想說希望我們接下來只有一秒也好，可以慢慢流逝，我真的覺得每分每秒非常珍貴，真的很謝謝大家把寶貴時間給了我們，我最近對時間這個想法非常多，我們雖然一起度過20周年，但是我想跟各位繼續度過非常幸福的時光，真心愛著大家，謝謝你們。」

圭賢表示：「為了應援辛苦了，摸摸！我一直擔心當歌手能做到什麼時候，但是跟各位一起度過幸福的時間，很開心大家用同樣的樣子一直應援我們，還有下周會有我的新專輯，要愛我也要愛我的新專輯好不好，我超愛你！」始源則笑說：「小心小心！」原來是他昨天說成「我超你」，讓大家以為是罵髒話，今天成功雪恥。

SJ希澈搞笑登場。（讀者提供）SJ希澈搞笑登場。（讀者提供）

希澈大喊：「50年後變成白髮，SJ還想在這裡演出，那大家一定要像現在一樣，跟老公、小孩、孫子一起來這裡，50年後在這裡見！」銀赫則說：「我真的是再一次感受到台灣粉絲、台灣很多人愛著我們SJ，我們搭著移動花車看到很多人一家人一起來，男朋友、女朋友、夫妻一起來，對於我把這些人稱呼為老婆，我先致歉。總之我看了新聞，捷運站還為了應援活動放了我們的音樂，真的在台灣我們的家人們，真的非常感謝你們，明天還剩下一天演出，明天我真的會在舞台上弄到我倒下為止，做出最棒的演出，為了老婆獻上我的全部，大家加油！」

